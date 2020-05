Temptation’s Zach: ‘Ik was niet de Zach die ik in het dagelijks leven ben’

In de laatste Videoland-aflevering van ‘Temptation Island’ zagen we hoe Zach en Simone hun liefde toch nog een kans gaven. Maar na alle heftige gebeurtenissen lijkt het vuur nu definitief gedoofd te zijn. Dat vertelt Zach in ‘Temptation Gossip’.

‘Momenteel heb ik amper nog contact met Simone, bijna niet eigenlijk’, biecht Mr. Mallorca op.

De periode na Temptation Island

‘Na Temptation Island hebben we vijf weken geen contact gehad’, begint Zach zijn verhaal. Omdat de twee samen een huis hadden, sliep Zach tijdelijk bij vrienden. Toch besloot Zach begin januari weer contact te zoeken met Simone. ‘Toen zijn we gaan lunchen en smolt ik weer. Ik dacht: dit is echt de meid waar ik verliefd op was.’

Opnieuw proberen

Ook Simone leek Simone nog niet los te willen laten. Het stel besloot het opnieuw te proberen en waren nog drie maanden samen. Toch ging het uiteindelijk weer mis. ‘Het ging echt goed en beter dan voorheen, maar Temptation heeft ons toch nog de das om gedaan. Voornamelijk mijn gedrag’, aldus de CEO of Fuckboy Airlines.

Geen spijt

Ondanks dat hij Simone inmiddels voorgoed kwijt is, heeft hij geen spijt van zijn deelname aan het programma. Maar hij geeft wel aan spijt te hebben van zijn gedrag. ‘Het is niet de Zach die ik in het dagelijks leven ben’, biecht hij op. ‘Simone is hier helaas het slachtoffer van.’

Zien we Zach terug in EOTB?

Alle media-aandacht lijkt hem goed te bevallen. Hij vind het inmiddels alweer tijd voor een nieuwe stap in zijn televisiecarrière. Meedoen aan het programma ‘Ex on the Beach’ lijkt hem wel wat. En dan ziet hij natuurlijk het liefst verleidster Romee uit de zee komen rollen. ‘Ik ben sowieso een all star’, sluit hij af.

Bron en beeld: Temptation Gossip