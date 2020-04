Temptation Island’s Arda bijt van zich af tegen judgers met ‘vijf feiten’

Temptation Island-ster Arda gaat flink door het stof vanwege zijn acties voor én na zijn deelname aan Temptation Island. De Vlaamse spierbundel bedroog zijn vriendin Elke met verleidster Eline en ging er na de opnames vandoor met verleidster Amber. Kijkers noemen hem ‘de nieuwe Timtation’ en sommigen nemen geen blad voor de mond en halen flink uit naar het gedrag van Arda. Maar daar is hij nu hé le maal klaar mee.

Arda is de kritiek op zijn acties beu en hoopt met ‘vijf feiten’ duidelijkheid te scheppen op Instagram. ‘Voor de mensen die mijn beslissingen ná Temptation judgen..’, begint hij zijn bericht. Nou, daar gaan we.

LEES OOK:

Arda legt uit waarom hij tijdens ‘Temptation Island’ Eline boven Amber (zijn vriendin?) verkoos

1. Spijt

De Vlaamse spierbundel lijkt tot bezinning te zijn gekomen na zijn slippertje met Eline. ‘Niemand verdient het om zulke dingen mee te maken en het spijt me oprecht dat ik de persoon was die hiervoor gezorgd heeft.’

2. Gedrag verklaren

Feit nummer 2: ‘Toen stond ik achter alles wat uit mn mond kwam, ik was op zoek naar een soort bevestiging om mijn gedrag te verklaren en dat was mijn manier.’

3. Iets met heel veel Engelse woorden

Het overmatig Engelse taalgebruik van de Temptation-ster kan ook in feitje 3 niet ontbreken. ‘Ik heb wel de beslissing genomen en sta achter mijn acties, maar het grootste verschil tussen real life en temptation is dat ze jou een loaded gun in je handen duwen en met de nodige pressure en andere factoren pull jij de trigger’, aldus Arda.

4. Geen smoesjes

Feitje 4: geen smoesjes, maar gewoon straight to the point. ‘Ik ben niet de persoon die achter zijn daden gaat schuilen of bullshit redenen gaat zoeken zoals: kwam door de drank etc. Ik heb een fout gemaakt and i owned it. Het klopt dat die uitspraken het erger maken maar kan niet terug in de tijd.’

5. The last one

Zijn laatste feitje komt nogal cryptisch over, maar het komt er op neer dat hij een dikke middelvinger opsteekt naar iedereen die hem nu nog judget. ‘Voor de mensen die mijn beslissingen na temptation judgen nadat ik mijn uitleg gegeven heb: jullie mogen een leven leiden waar jullie ernaar streven om anderen gelukkig te maken maar zo ben ik niet. Ik luister ook enkel en alleen naar de mensen die mij iets bijbrengen. Als ik mij goed voel bij een beslissing en denk dat ik gelukkig ga zijn, ga ik ervoor. Ik ga geen tijd steken om mijn route aan te passen’, sluit Arda af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Instagram | Beeld: Temptation