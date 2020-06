Alex heeft een relatie met zijn vriendin R. en is trotse papa van Kyano. Totdat Alex drie dagen voor Kyano’s eerste verjaardag een telefoontje krijgt van zijn vriendin: niet hij, maar iemand anders blijkt de vader van zijn kind. Alex’ wereld staat op zijn kop.

Het zou zomaar een intro kunnen zijn van de In vertrouwen-rubriek zoals je die iedere week in VIVA leest. Groot verschil is echter dat die verhalen normaal gesproken anoniem worden gedeeld en dat is in dit geval enigszins anders. Degene die namelijk wél de vader is van Kyano heeft een tamelijk bekend gezicht en is niemand minder dan Temptation Island-Danicio.

Dat vraagt om de nodige toelichting. Danicio, die twee jaar geleden meedeed aan Temptation Island als verleider en het hart van Rodanya veroverde, verwekte het kind bij een destijds minderjarig meisje die al een andere vriend had. Die vriend, Alex dus, klapt nu uit de school. Want wat blijkt: de dame in kwestie heeft altijd volgehouden dat haar huidige vriend de vader is. Tot drie dagen voor de eerste verjaardag van de dreumes, toen ze de uitslag van een DNA-test bekendmaakte. Niet de huidige papa, maar Danicio is de vader van het kind. Auw voor Alex.

‘Een zware tijd’

“Wil graag met jullie mededelen dat ik op dit moment door een hele zware tijd ga mijn leven ligt helemaal op z’n kop. De moeder van Kyano had mij vrijdag ochtend opgebeld om te zeggen dat ze een DNA test heeft gedaan met een jongen en dat eruit is gekomen dat hij de vader is van mijn Kyano Prince. 3 dagen voor zijn 1e verjaardag”, schrijft Alex op Facebook.

‘Ik heb dit nog nooit in mijn leven gevoeld’

“Ik weet niet hoe een persoon zo onmenselijk, duivels en harteloos kan zijn en hier vanaf begin af aan mee kon rond lopen. Ik kan wel vertellen dat ik helemaal kapot ben mijn hart is gebroken is in duizend stukken, ik me machteloos voel en dit nog nooit in mn leven heb gevoeld. Voor een man is dit na de dood de ergste nieuws wat je te horen kan krijgen. Ik heb misstappen, gemaakt zij ook. Ze heeft al vaker dingen verborgen en gelogen over jongens als een goedkope vrouw maar dit had ik van haar nooit verwacht.”

“Ik was er vanaf moment 1 voor Kyano en heb en zal altijd van hem blijven houden. Ik ben gek op hem hij op mij. Ik weet niet hoe ik ga doen om deze periode door te komen. Wat ik nu voel wens ik geen enkele man toe ik kan niet stoppen met huilen. Maar wilde dit wel met jullie delen. God Is met mij en voor deze verschrikkelijke vrouw gaat het nog komen. I am out 💔🙏🏾. En vertel ook hoe vies je over je vriendinnen altijd ging praten en dat je heb gelogen over je leeftijd vies men my kind van my afpakken heel deze relatie was gelogen je wist dit vanaf begin Riviëlledy”, aldus Alex tot slot.

Kritiek

Op internet circuleren inmiddels foto’s van Danicio waarop hij met zijn kind poseert. Het is nog niet bekend wat hij van de situatie vindt. De post van Alex heeft inmiddels meer dan 9000 likes, maar krijgt ook kritiek: ‘Ik wens niemand a broken heart MAAR, hoe durf je Kyano zo voorschut te zetten! Je houdt toch van hem? Dit bericht blijft VOOR ALTIJD OP SOCIAL MEDIA! Een verhaal heeft twee kanten en dat je de moeder van een ONSCHULDIGE JONGEN onder een bus gooit vanwege een issue die niet voor de wereld bestemd is, IS SUPER LAAG! Ik wens het niemand toe maar door wat je nu gedaan hebt lijkt het net alsof er wel meerdere dingen gebeurd is waardoor zij misschien voor iemand anders had gekozen. Mannen doen het altijd en voor 1 keer doet een vrouw het, wordt ze op social media VERNEDERD!!!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.