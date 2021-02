Zijwieltjes los: Jaydi laat Sonny (deels) uit haar leven verwijderen

Jaydi is helemaal gelukkig met ‘pretty Ricky’ en dus hoeft ze Sonny niet meer in haar leven. Nee, geen wijze lessen, zijwieltjes of trappetjes in putten. Want die tatoeages die ze ooit voor de beste man liet zetten? Die wil ze zo snel mogelijk laten verwijderen.

Hoewel Jaydi namelijk een prachtige foto in lingerie deelt, is dat niet per se wat volgers opvalt. De kandidate heeft namelijk heel groot ‘Miss Sunshine’ op haar binnenarm staan en die tatoeage ziet er duidelijk wat minder zwart uit.

Jaydi Sonny verwijderen

Een fan besluit de stoute schoenen aan te trekken en gewoon aan Jaydi te vragen of ze misschien sommige van haar tattoos weg aan het laseren is. Hierop reageert ze: ‘Wat leuk dat je het opmerkt. Dat klopt, ik ben er drie aan het weglaseren.’ Ook wil ze meteen wel even melden om welke plakplaatjes dit gaat. ‘Eén is helaas in de loop van de jaren heel erg uitgelopen.’

Uit haar leven

Ze vervolgt: ‘En de andere twee heb ik met Sonny gezet.’ Daarbij gaat het dus inderdaad om ‘Mrs. Sunshine’, Sonny heeft immers de andere variant, al vonden we hem tijdens Temptation niet écht het zonnetje in huis. ‘De andere is Sonny zijn sterrenbeeld.’ Jaydi geeft toe dat ze wat naïef was toen ze deze tatoeages liet zetten. ‘Had er niet goed over nagedacht. Daar moet ik nu voor op de blaren zitten.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jaydi Aimée Dubois (@jaydidubois)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Grazia | Beeld: RTL