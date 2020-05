Temptation-Karim’s vrienden zijn duidelijk: ‘Laat Roshina gewoon gaan’

Zij komt juist tot inzicht dat ze haar liefje niet meer moet laten boeten voor een misstap(je) van twee jaar geleden, hij komt juist tot het besef dat hij niet meer wíl boeten voor een misstap(je) van twee jaar geleden. We hebben het over Temptation-Karim en Roshina. Zijn ze nog bij elkaar?

Al een maand geleden doken er vakantiefoto’s van Roshina uit Curaçao op. Als een echte zeemeermin met de handen in haar wilde lokken poseert de donkere schone op de boeg van een boot. Ze draagt een zwierige zomerjurk en de blauwe zee straalt op de achtergrond. Voilà, een typische vakantiefoto. Of niet? Want ook op het Instagram-profiel duikt (letterlijk, als een echte zeeheld duikt ‘ie uit het water) een foto van Karim op, met op de achtergrond hetzelfde idyllische plaatje. Betekent dit dat de twee nog samen zijn na de ultieme relatietest?

Tijdens Temptation Gossip, waar hij ook Grigor door de mangel haalde, houdt Karim zijn lippen stijf op elkaar. “Ik weet niet of dat zo is.. Ik zat in Curaçao voor mijn werk en als iemand daar iemand komt opzoeken betekent dat niet dat die meteen samenzijn”, stelt Karim. Hm… interesting.

Toch zien we Karim in de laatste afleveringen erg worstelen over zijn relatie met Roshina. Vooral vanwege het gebrek aan vertrouwen. Langzaamaan begint Karim te beseffen dat hij genoeg heeft geboet en vooral: dat hij zijn fout misschien wel nooit goed kan maken. “Ik ben al drie jaar met haar samen en het gaat al twee jaar niet goed. Zij denkt echt dat ik een ander persoon ben. Zij denkt dat ik anders bij haar ben dan bij mijn vrienden. Mijn omgeving, mijn vrienden zeggen allemaal: ‘Laat haar gewoon gaan.’ Het gaat al zo lang niet goed, maar nog altijd zijn we bij elkaar. Waarom?”

Auw, als zelfs je vrienden dat zeggen…