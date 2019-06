Temptation Laura & Roger alwéér uit elkaar

Laura en Roger van Temptation Island hebben wederom een punt achter hun relatie gezet. Het stel liet twee weken geleden nog weten weer bij elkaar te zijn voor 2,5 week, maar op Instagram vertelt de blondine dat ze alweer een tijdje vrienden zijn. Volg jij het nog?

Laura en Roger deden afgelopen seizoen mee als stel aan Temptation Island. Ondanks dat ze allebei de temptation hebben overleefd, overleefde hun relatie het niet. Het koppel ging een tijdje uit elkaar als vrienden, maar kwam na drie maanden weer bij elkaar, liet Laura twee weken geleden weten.

Reden

Roger wilde volgens Laura even wat tijd voor zichzelf om uit te zoeken wat hij precies wilde in het leven. ‘Ik ben zo blij en opgelucht dat ik Roger destijds de kans gaf om dat te ontdekken’, vertelde Laura toen ze alweer 2,5 week bij elkaar waren. ‘Nu hebben we echt duidelijkheid!’

Vrienden

Hun hereniging was voor korte duur, want het stel is weer uit elkaar. ‘We zijn nu alweer een tijdje vrienden’, schrijft Laura in haar verhaal op Instagram. ‘Verder ga ik niets zeggen, want Roger en ik hebben beiden geen behoefte om dat met iemand te delen.’

Knipperlicht

Er is in feite geen sprake van ruzie of iets dergelijks. ‘Op dit moment is onze vriendschap sterker dan onze relatie en dat is voornamelijk de reden waarom we nu vrienden zijn’, legt de blondine uit. Maar de twee blijven voorlopig wel uit elkaar en mochten ze tóch weer bij elkaar komen, dan houden ze dat voor zichzelf. ‘Het moet geen aan-en-uitspelletje worden waarin jullie ons niet meer serieus nemen’, aldus Laura.

