‘Temptation’ meets ‘Love Island’: zijn Mezdi en Rowéna nu samen?

‘Heel Nederland zal zien wat voor een zwijn jij bent, Mezdi’, zei Daniëlle destijds in de show. Daardoor hebben we deze opvallende kandidaat uit Temptation Island tóch wel het meest onthouden. De beste man zou inmiddels een nieuwe relatie hebben en wel met Rowéna, van dat andere realityprogramma, Love Island.

Rowena staat er in ieder geval wel voor open, zo laat ze weten in gesprek met FHM. ‘Op persoonlijk gebied zou ik het erg leuk vinden als er op den duur een man in mijn leven komt’, aldus de brunette. ‘Niet nu meteen natuurlijk, want ik ben nog erg druk. Maar met oog op de toekomst zou hij welkom zijn.’

Mezdi Rowéna

Maar hoe komt de match dan met Mezdi? Nou, dat weet dan weer het account Verraderlijk te melden. Zij hebben een DM binnen gekregen met deze informatie, maar verder lijkt er weinig bewijs. De twee zijn nog niet samen gespot, hebben er verder zelf nog niks over gezegd, dus of het klopt…

Follow me

Na wat speurneuzen, blijkt dat ze elkaar volgen op Instagram. Tegenwoordig weet je: dat is al stap één in een mogelijke fling. En hoewel dat niet zo’n ding lijkt te zijn, volgt Mezdi maar 46 mensen. Dus dat hij in deze beperkte selectie wél ervoor gekozen heeft om de Love Island-ster toe te laten op the Gram, zegt misschien wel wat. Ach ja, wij weten het ook niet meer.

Uit elkaar

De relatie tussen Stenn en Rowéna – na wat aan/uit/aan/uit-situaties – hield in ieder geval geen stand. Het Love Island-koppel ging oktober vorig jaar uit elkaar en daarmee zou een relatie met de Temptation-kandidaat zómaar mogelijk zijn. Veel van de realitysterren begeven zich vaak in dezelfde kringen, dus het zou wel kunnen dat ze elkaar ergens tegen het lijf zijn gelopen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rowéna Verdaasdonk (@rowenaverdaasdonk)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door @mezdifashion (@mezdi)

