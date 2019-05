Temptation’s Niels en Rosanna bijna onherkenbaar op foto uit de oude doos

We kennen Rosanna en Niels natuurlijk als dat koppel dat twee keer hun relatie op de proef durfde te stellen tijdens Temptation Island. Beide keren liep dat niet heel goed af, maar het stel is nog steeds dolgelukkig samen.

Dat de tortelduifjes het dan ook al heel wat jaren met elkaar uit weten te houden, is te zien op deze bijna onherkenbare foto uit de oude doos. Op het kiekje zien we Rosanna en Niels zo’n 4 jaar geleden, in 2015. En wat een verschil!

Wereld van verschil

Waar we Niels nog wel herkennen – dat haar had hij in het vorige seizoen van Tempa nog – is het vooral Rosanna waarbij we twee keer moeten kijken. Niet alleen zijn haar lokken hier nog een soort bruin/rood, ook haar gezicht is een wereld van verschil. De realityster maakt er dan ook geen geheim van regelmatig aan zichzelf te hebben laten sleutelen.

Wangvet

Zo liet ze begin april nog wangvet verwijderen en onderging ze eerder een neusoperatie. Ook liet ze tot drie keer toe haar borsten vergroten. Op beide foto’s een prachtige vrouw! Nu maar hopen dat ze besluiten niet nóg een keer aan Temptation mee te doen: of het dan goed afloopt, is nog maar de vraag.

Beeld: Instagram, RTL