Met nog precies twee weken op de teller krijgen we steeds meer te weten over Temptation Island VIPS. Inmiddels weten we wie de stellen zijn en hebben we ontrafeld hoe de verleiders heten. Vandaag zijn ook de promovideo’s met de verleiders gepubliseerd, en die willen we je zéker niet ontnemen.

Over de video met de mannelijke verleiders schreven we vanmorgen al dat ie fouter dan ooit was. Maar de dames kunnen er ook wat van.