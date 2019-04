Temptation-presentatrice Annelien: ‘Bepaalde koppels doen niet mee om hun relatie te testen’

Dat dit seizoen saaier dan saai is, hoeven we vast niet nóg een keer te herhalen. Het drama speelt zich vooral af ná Temptation Island. Presentatrice Annelien Coorevits doet dan ook een niets verhullend boekje open over de kandidaten dit seizoen.

Aan Het Laatste Nieuws laat ze weten dat ze ook wel snapt dat er veel klachten zijn over dit wat achterblijvende seizoen. ‘Ik begrijp dat de kijkers liever zien dat de relaties onder serieuze druk komen te staan’, aldus Annelien. ‘Wat er tussen Tim en Deborah gebeurde: dat was uniek, zoiets kan je als tv-maker niet verzinnen. Dit zijn vier andere koppels, en over hun karakter hebben wij zelf niets te zeggen, natuurlijk.’ Ja Timtation, where are you?

Fame

Ook doet ze een behoorlijk opvallende uitspraak over de koppels dit jaar. Volgens de blondine zouden de stellen namelijk meedoen om de verkeerde redenen. ‘Ik heb het gevoel dat bepaalde koppels zich niet hebben ingeschreven om hun relatie te testen, maar om bekend te worden. Inmiddels is geweten wat de voorbije seizoenen hebben opgeleverd voor de deelnemers. Actes de présence, plots veel meer volgers op sociale media, met alle bijbehorende voordelen… Voor sommigen was dat de grootste drijfveer. En dan denk ik bij mezelf: zet je daarvoor je relatie op het spel?’

‘Zoek de verleiding op’

Dat de tortelduifjes dan ook alleen maar bezig zijn met hoe ze overkomen op tv, vindt ze een behoorlijke domper. Annelien ziet liever dat ze ook écht de verleiding aangaan, wat tot nu toe nog maar weinig gebeurt.’Ze kunnen het televisiegebeuren niet loslaten. Dat is best jammer.’ De presentatrice sluit af: ‘Je neemt in principe deel aan Temptation om je relatie te testen, dus zoek toch een beetje de verleiding op en ga op een normale manier om met de vrijgezellen. Pas dan weet je of je kunt weerstaan en of je trouw kan blijven.’

Bron: Boulevard | Beeld: RTL