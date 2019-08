Niet zijn eerste kindje: Temptation’s Quentin heeft al een dochtertje

Het was exit Temptation Island VIPS voor Channah en Quentin toen bekend werd dat het stel een kindje verwacht. Toch is het niet de eerste keer dat de spierbundel vader wordt.

Quentin heeft namelijk al een dochtertje uit een eerdere relatie. Niet een erg grote onthulling, want de realityster deelt zijn kleine meid regelmatig op Instagram. Het schijnt dat zijn eerste kindje op Curaçao woont, waardoor de spierbundel haar niet al te regelmatig ziet. Bekijk de foto hier.

Niet meer samen

Channah en Quentin maakten pasgeleden nog bekend niet meer bij elkaar te zijn. Wel kijken ze elke week nog samen Temptation Island terug, en geloof ons, dat wil je even zien. Zo kon de krullenbol zich een paar weken terug niet meer inhouden en moesten de opnames zelfs stil worden gelegd. Wanneer Channah precies uitgerekend is, is niet bekend.

Bron: Grazia | Beeld: RTL