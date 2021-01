Lisa’s Temptation review aflevering 11: ‘Noem mij geen Kevin!’

Wat een achtbaan van emoties deze aflevering 11 van Temptation. Nou riemen vast, want it’s gonna be a bumpy ride. Om maar alvast in de Engelse termen te blijven.

Want Denise, Denise, Denise. Ik snap dat een beetje Engels heus wel hip is, maar je hoeft er geen hele cursus van te maken. Als ze namelijk beelden krijgt van de – vrij onschuldige – massage van Marco, wil ze duidelijk maken: ‘He’s taken, he’s mine.’ Oh en ze only cares about him natuurlijk.

Eerlijk waar, Denise praat zo veel Engels dat ik soms niet weet of ik Temptation USA aan het kijken ben of Temptation NL… #TEMPTATIONISLAND — Eef (@EviSchoot) January 28, 2021

Heeft Denise een Engelse achtergrond? Doet ze een cursus Engels en is ze aan het oefenen? Is ze stiekem auditie aan het doen voor een Engelse filmrol? Zoveel vragen… #TEMPTATIONISLAND — HENN7882 (@henn7882) January 28, 2021

Nieuw drankspel: iedere keer dat Denise onnodig Engels praat, een shotje. Één aflevering en je hebt de maanden van de gesloten horeca weer ingehaald. #TEMPTATIONISLAND — Bjorn Wind (@HAFCBJ) January 28, 2021

Ben ik de enige die me afvraagt waarom de meiden altijd elkaar roepen voor het foto lijstje en eva er nooit bij zie zitten? 🙃 #TEMPTATIONISLAND — lisanne (@lisanneknauthe) January 28, 2021

Temptation aflevering 11

De makers blijken toch een beetje gekeken te hebben naar Temptation USA, want we gaan een boodschap versturen. ‘BOODSCHAPPP!’ Sorry, meteen in mijn hoofd. Ondertussen weet Kayli even lekker haar momentje te pakken wanneer de camera op haar gericht staat, maar wel opletten hè! Je was net ook in beeld. Iedereen krijgt maar 15 seconden en ik vraag me meteen af: hoe gaat Karina überhaupt meer dan twee woorden zeggen? ‘Greg [stilte van zes seconden], ik wil gewoon [krekels]’, einde bericht.

when bae is looking vs when he’s not #temptationisland pic.twitter.com/w3obT5Sr3p — fleure (@fleureseline) January 28, 2021

Je kan elkaar een boodschap sturen van 15sec. Mijn vriend zegt ik zou jou dit sturen: BOOOOOOODSCHAP! #TEMPTATIONISLAND — vraufi (@vraufi) January 28, 2021

Zal Karina een videoboodschap opnemen? Met de snelheid waarop zij praat zullen dat max. 3 woorden in 15 seconden worden😂 #TemptationIslandNL #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/s6u2OOKG7I — SHN (@Marketeer__S) January 28, 2021

‘Noem mij geen Kevin!’

Marco en Denise delen zoete woorden voor elkaar – nee sorry, being so sweet natuurlijk – maar dan is het tijd voor Eva en Kevin. Zij is weer helemaal verliefd, maar hij, hij is woedend. Wanneer Eva namelijk haar spreekbeurt voorleest van een blaadje, begint ze met totáál de verkeerde woorden. ‘Kevin, ze noemt mij nooit Kevin. Lieve Kevin, ze heeft nog nooit lieve Kevin tegen mij gezegd. Het lijkt wel een formele brief, het slaat nergens op.’ Hoe dúrft ze je met je naam aan te spreken?!

Ja, stel je voor dat je je geliefde bij z’n voornaam noemt… dat kan inderdaad echt niet. Wat een staatsmongool is die Kevin joh 🤡🤡🤡 #TEMPTATIONISLAND — Rick de Jonge (@RickdeJonge5) January 28, 2021

Normale mensen op temptation: ik word pas echt boos als hij vreemd gaat

Kevin: WTFFFFFF, ze noemt mij Kevin, ben er helemaal klaar mee #TEMPTATIONISLAND #TEMPTATIONISLANDnl pic.twitter.com/ImATD51DCJ — Sophie (@sophiaaaaaxxxxx) January 28, 2021

‘Lieve kevin, hoezo noemt me ze zo, hou op ouwe’ ja jeetje, ze zal je maar lief noemen. Of gewoon je naam noemen. Dat is echt enorm wreed, hoe durft ze #temptationisland — Suzanne sjalalala (@Suzannew26) January 28, 2021

Eva : 'Lieve Kevin'🥰

….

Kevin: ' Rot op man'.

Kevin: ' @$# op jongen idioot'.

Kevin: ' Rot op ouwe'.

Kevin: ' Ja man, dat kan me echt pissig maken. Ik wordt er lijp van'.#wtf #TEMPTATIONISLAND #rungirl — Celeste (@celestedebeste) January 28, 2021

Het is uit

Maar ook Karina is boos, want Gregory zegt lieve dingen tegen haar en dat is ook weer niet de bedoeling. Gelukkig steekt Denise haar een hart onder de riem: You deserve better. Zelf had ze aan slechts een paar seconden genoeg om het uit te maken. Greg breekt en mijn hart ook een beetje. Gelukkig is daar altijd nog Marco, die zich toch wel ontpopt tot de held van dit seizoen. ‘Hou me vast. ‘K leg m’n hoofd lief op je schouder.’ Jaydi wordt verder niet verteld dat Sonny al naar huis is en daardoor is ze dus tóch boos dat ze niks van hem hoort. Hallo, productie, licht haar even in.

Marco is de held van #TemptationIsland. Hoe hij Sonny aansprak op z'n gedrag, maar vooral hoe hij nu er direct is voor Greg. Geen vragen, geen goedbedoeld advies, gewoon vasthouden terwijl hij helemaal kapot gaat. Echt moeilijk om te zien allemaal. — SylviaW (@Zyll87) January 28, 2021

Jaidy staat uiteindelijk toch te huilen als ze geen bericht van Sonny krijgt. Ik ga stuk, die maat zit al lang een breed weer op de bank te zoeken naar een nieuw fietsje wat zijwieltjes nodig heeft! #temptationisland — Britt Rave (@_BrittRave) January 28, 2021

Hahahahahaah sorry Jaidy, jij beëindigd je relatie maar verwacht nu wel een boodschap van Sonny. #TEMPTATIONISLAND — vraufi (@vraufi) January 28, 2021

Extra beelden

Omdat Eva weer helemaal om is door de woorden van vriendlief, besluit de productie er nog wat stokende beelden in te gooien. Ook bij Gregory wordt het mes in zijn rug nog even een keer extra omgedraaid. Was dit nu echt nodig? Die jongen gaat al kapot van verdriet. En Kevin, dit is niet het moment om honderd keer te vragen wat er is. Hij wist het gewoon, bro. Dat is toch duidelijk. Volgende week lijkt Greg klaar voor wraak, maar niet met Liyah. Dramaaa.

Huh hebben wij een ander filmpje van Eva gezien dan Kevin.. anders a lot of 🚩”s run Eva run, die gozer is niet goed hoor.. #temptationisland #TEMPTATIONISLANDnl — trashTV_NL (@TrashtvN) January 28, 2021

Ja maar hij wist het man bro #TEMPTATIONISLAND — Rosa Haye (@rosaemma1) January 28, 2021

Aaaahh Greg dit had je inderdaad niet verdiend. Mijn hart 💔😭 #TEMPTATIONISLANDnl #temptationisland — SHN (@Marketeer__S) January 28, 2021

Waar ik me dan wel om verbaas is het fragment van ‘volgende week’ waarin we hem duidelijk zien zoenen en dat is niét Liyah. Alsof het nog niet genoeg drama was. Hij moet me toch door een helse rollercoaster gaan… #TEMPTATIONISLAND — Lisa (@liesieliesje) January 28, 2021

