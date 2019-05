Temptation Rodanya klapt uit de school over bekentenis Danicio

Rodanya, die dit seizoen meedeed aan Temptation Island, beweert tegenover Grazia dat verleider Danicio is omgekocht door RTL om uit de school te klappen over hun avontuurtjes.

In de allerlaatste aflevering van Temptation Island zei Danicio namelijk dat hij meerdere keren het bed heeft gedeeld met Rodanya, terwijl ze nog met Morgan was. In eerste instantie ontkende ze alles, maar later gaf ze toe dat de geruchten kloppen en dat ze nergens spijt van heeft.

Omgekocht

Rodanya is nu van mening dat de wraakactie van Danicio niet alleen bedoeld was om Morgan eens flink de waarheid te vertellen over zijn vriendin. Ze denkt dat de verleider is omgekocht door RTL, toen ze weer in Nederland waren.

Sensatie

“Goedele Liekens zei in Goedele on Top tegen me: ‘Proficiat, jij hebt Temptation Island gered.’ Daarin moet ik haar gelijk geven. Weet je, Temptation wil zoveel mogelijk sensatie creëren. Dit jaar hadden ze niets en dan wordt dit er met de haren bijgesleept. Zelf geeft Danicio aan dat hij betaald heeft gekregen voor zijn ontboezemingen. Ik weet niet of dat zo is en om welk bedrag het dan zou gaan, maar ergens geloof ik het wel. Door zijn boodschap heeft Temptation toch nog jeu gekregen”, aldus Rodanya.

