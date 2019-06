Is Temptation’s Ruud weer gelukkig in de liefde?

Ruud en Rowena overleefden Temptation Island VIPS, maar kondigden een paar maanden geleden aan tóch uit elkaar te gaan. Ondanks alles lijkt de oud-Uoptiaan al weer helemaal gelukkig te zijn in de liefde.

Ruud post namelijk wat verliefde kiekjes op Instagram met niemand minder dan YouTuber Dionne Slagter, ook wel bekend als Onnedi. De twee gingen gezellig samen wat eten en plaatsen hartjes bij de Stories. Ook is te horen hoe hij haar ‘liefje’ noemt. Of ze ook echt samen zijn, is niet helemaal duidelijk.

Uit elkaar

Rowena en Ruud lieten begin maart weten uit elkaar te gaan. Zij schreef toen bij de foto van hen samen: ‘Via deze weg willen Ruud en ik laten weten dat wij samen hebben besloten voorlopig ons eigen pad te kiezen. Wij houden van elkaar en houden van betekent ook kunnen loslaten wanneer nodig. Er is geen sappig verhaal, geen drama, we zijn beiden bezig met persoonlijke processen waarbij we alle tijd en energie momenteel in ons zelf willen steken.’

