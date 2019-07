Verklapt Temptation’s Damian hier nu per ongeluk of hij nog samen is met Shirley?

Temptation Island VIPS is nog maar net van start of het gonst al van de geruchten. Sterker nog, Fabrizio en Pommeline hebben zelfs bevestigd uit elkaar te zijn. En ook Damian lijkt zijn mond voorbij te praten.

Want verklapt hij hier nu dat het over en uit is met Shirley? Het lijkt haast van wel. Tijdens een interview met Kermis FM in Tilburg is hij namelijk iets té enthousiast aan het vertellen over zijn relatiestatus en praat hij in de verleden tijd. Oeps.

Negen maanden samen

Hij onthult: ‘Het is natuurlijk een goede relatietest om te kijken of je echt bij elkaar hoort. We zijn in totaal negen maanden bij elkaar geweest, we lagen een beetje in een cross-off met elkaar en we wilden kijken: gaan we hier door met elkaar of loopt het stuk en ik denk dat ik mijn antwoorden wel heb gekregen.’ Ja, hij zegt hier toch echt ‘geweest’.

‘Kan ik niet vertellen’

Het valt ook degene die de vragen stelt op dat de voormalig Oh Oh Daar Gaan We Weer-ster praat alsof de tijd met Shirley al een gesloten boek is. ‘Je zegt eigenlijk al ‘bij elkaar geweest’, dus niet meer bij elkaar? Jullie zijn niet meer bij elkaar?’, vraagt de dj daarom door. Maar daar wil Damian natuurlijk niks over kwijt: ‘Ik ben… uh tja, dat kan ik hier natuurlijk niet vertellen…’ Wij weten in ieder geval genoeg.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL