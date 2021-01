Aha: dit is waarom de Temptation-kandidaten de hele tijd ‘smashen’ zeggen

Naast connectie, proces en verbinding, is smashen toch wel hét woord van Temptation Island. Maar wat betekent dat in godsnaam? Nee, we blijken niet bejaard, want zowat iedereen vraagt zich dit af. Verleidster Daisy geeft daarom eíndelijk uitleg.

Karina is namelijk regelmatig lekker aan het smashen met Daryl. Maar ook Ricky besloot ineens het woord in zijn mond te nemen. ‘Dus ik zou graag even willen proosten op de liefde en de smash die we gaan hebben met elkaar’, horen we hem zeggen tijdens de groepsdate. Euh, wat.

"Smashen" gebruik dat eens in een zin. Ik zou mijn tennisracket wel in en paar kandidaten hun gezicht willen smashen. "Smashen" zo komt het woord wél tot z'n recht. #TEMPTATIONISLAND — Ilona Vleeshouwers (@IlonaVleeshouw2) January 17, 2021

Smashen is dat een nieuw woord?! Ik word te oud voor deze shit #TemptationIsland — Gekkiejekkie (@gekkiejekkie) January 14, 2021

Smashen Temptation

Gelukkig is daar Daisy die het een en ander kan ophelderen. De verleidster laat weten aan Team Tempa dat de productie een nieuw woord in het leven wilde roepen. En dat werd dus smashen. ‘Volgens mij stond er een wedje op wie als eerst iemand ‘smash’ kon laten zeggen’, voegt ze nog toe.

Toch niet bejaard

Gelukkig maar, want na wat Googelen werden we nog niet heel veel wijzer. Laten we er dus maar vanuit gaan dat het iets van verbinding betekent. Want dat woord hebben we inmiddels ook al honderd keer gehoord deze Temptation. Maar dan kunnen we in ieder geval eíndelijk deze ‘connectie’ leggen.

Bron: Beautify | Beeld: Still