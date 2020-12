Temptation’s Sonny reageert op kritiek: ‘Mijn mond is groter dan mijn hart’

Temptation’s Sonny wist vorige aflevering niet zo goed of hij nu vriendschappelijk uit elkaar wilde gaan of dat zijn relatie ophield. Door onder meer deze opmerking kon hij rekenen op heel wat kritiek. Maar wat vindt hij eigenlijk zelf van al deze opmerkingen?

Zo beweert Sonny namelijk dat hij Jaydi verder heeft geholpen in het leven, maar ze nogal afhankelijk van hem is. En dat is natuurlijk lang niet het enige wat hij allemaal gezegd heeft. Volgens kijkers zet hij zijn (ex-?) vriendin dan ook behoorlijk voor schut.

Sonny kritiek

In een Instagram Story reageert Sonny nu op alle kritiek. ‘Ik zal hier eenmalig uitleggen hoe tv maken werkt’, aldus de deelnemer. ‘Wij worden 14 dagen lang 24/7 gefilmd met elke avond een borrel op om sensatie te creëren. Op een normale dag zeg je +- 16.000 woorden. Met opnames zeker het dubbele.’

Grapjes

Gelukkig kan hij er ook nog wel om lachen. ‘Heet je Sonny, kom je op de 40.000, aangezien ik vaak een grapje probeer te maken hahaha, mijn mond is groter dan mijn hart.’ Ook wil hij benadrukken dat wanneer ze iets zeggen wat spraakmakend is, de kandidaten daar later weer naar gevraagd worden. ‘Helaas kunnen ze niet alles uitzenden en worden er misschien 100/200 woorden geknipt/geplakt en uitgezonden. Hierop is jouw mening gebaseerd.’

Succes

Maar goed, negatieve aandacht is óók aandacht denkt Sonny en hij wil iedereen bedanken die over het programma praat. ‘Volgens mij is het een enorm succes’, sluit hij af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Grazia | Beeld: RTL