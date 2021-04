Zijwieltjes eraan en gaan: Temptation’s Sonny weer gelukkig in de liefde

Hoewel Jaydi natuurlijk het geluk vond bij ‘pretty Ricky’, nam Sonny na Temptation Island vooral even tijd voor zichzelf. Toch is het nu tijd om zijn vleugels uit te spreiden: de beste man is namelijk weer gelukkig in de liefde.

Maar dat betekent niet dat hij meteen weer op zoek is naar huisje, boompje, beestje. Nee, nee, Sonny plakt er nog geen label op, zo verklaart hij in de YouTube-serie van Nick Eshuis.

Sonny nieuwe liefde

‘Ik hoef geen vaste relatie. Ik zie een dame regelmatig. Dagelijks, eigenlijk’, laat de voormalig Temptation-kandidaat weten. En wie denkt dat hij een nieuw project heeft gevonden, heeft het mis. ‘Ze is leerkracht en hartstikke intelligent. Het doet me goed dat je goede gesprekken met iemand hebt.’

Love is in the air

Toch hangt de liefde wel degelijk in de lucht voor Sonny. ‘Ik ben gewoon helemaal gek… Ik ben wel gek op haar. Verliefd kun je ook wel zeggen, maar ik wil geen relatie. Ik ben hartstikke happy, maar ik ben helemaal klaar met relaties.’ Wie de vrouw in kwestie is, wil hij óók niet kwijt. En Sonny blijft een casanova: hij ziet nog steeds ‘andere meiden’. Wat zijn ‘nieuwe vlam’ daarvan vindt, laat hij niet los.

Scouten

Tijdens zijn relatie met Jaydi, zocht de realityster óók al de aandacht op bij andere vrouwen. ‘Ik ben niet een guy voor Tinder, dus ik was van mening: ik ga scouten’, vertelde hij een aantal jaar terug. En daarbij was Jaydi dus zeker niet de enige. ‘Ik heb meerdere berichtjes gestuurd […] uit humor een balletje opgegooid.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Love Reality | Beeld: RTL