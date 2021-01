Komt Sonny nu met zijn eigen realityserie of niet? Temptation-ster geeft update

Een tijdje terug schreeuwde Sonny van de daken dat hij met een eigen realityserie gaat komen en wel bij RTL. Toch krabbelt de opvallende Temptation-kandidaat al een beetje terug. Want gaat de hele Sonny-show er eigenlijk wel komen?

Mensen volgen hem namelijk massaal op Instagram én de realityster zelf denkt dat hij zo een andere kant van zichzelf kan laten zien. ‘Nu veel mensen me volgen op Instagram zien ze dat ik een heel andere jongen ben dan op Temptation’, aldus Sonny aan Grazia.

Sonny realityserie

Maar hoe zit het nu met die realityserie: was dat gewoon een hoop gebakken lucht of zijn er wel serieuze plannen? RTL heeft tot nu toe nog niet bevestigend gereageerd op de ‘purpoos’ van Sonny. Zelf ziet hij de toekomst in ieder geval rooskleurig in. ‘Ik ben nog steeds aan het overleggen over een eigen documentaire of een realityshow, maar er komen leuke projecten aan.’

Sonny side up

De Temptation-kandidaat wil in deze serie vooral mensen laten zien dat het leven kort is. En: ‘Als je positief bent, er ook positieve dingen gebeuren.’ Wij stellen alvast een naamsuggestie voor voor deze serie: Sonny Side Up. Graag gedaan. Toch is dat niet het enige wat hij nog wil bereiken na zijn deelname.

Temptation aftertalk

Nee, nee, Sonny is ook nog van plan om met zijn mede-kandidaten een soort aftertalk te gaan opzetten. Hij is namelijk heel benieuwd hoe zíj (daarmee doelt hij op Marco, ‘Solero’, Gregory en Kevin) hun deelname hebben ervaren. ‘Ik heb nog steeds goed contact met de jongens. Binnenkort wil ik een datum met ze prikken om eens af te spreken en bij te praten.’ Ook al is hij dus niet meer te zien in Temptation, van Sonny zijn we voorlopig nog niet af!

