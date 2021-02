Temptation-deelnemers halen uit naar makers: ‘Tekst Eva geschreven door productie’

We zagen allemaal vorige aflevering hoe Kevin hélemaal flipte omdat Eva hem bij zijn naam noemde. Is ook belachelijk natuurlijk, maar er zit wel een klein addertje onder het gras. De tekst werd namelijk helemaal niet geschreven door zijn vriendin zelf, maar door de productie…

FawryNotSawry, je weet wel de man met alle roddels, krijgt namelijk een nogal bijzonder bericht binnen. Hoewel de man anoniem wil blijven, lijkt het om een van de verleiders te gaan.

Tekst Eva productie

Hij laat weten in een DM: ‘De tekst die Eva naar Kevin stuurt in haar filmpje is geschreven door de productie. Die wilden sensatie natuurlijk, en wisten precies wat Eva moest zeggen om Kevin los te laten gaan.’ Hoewel de blondine aan het einde nog ‘ik hou van jou’ zei, is dit er ook uitgeknipt.

‘Lieve Kevin’

Sowieso was wat Eva wilde zeggen heel anders dan Kevin uiteindelijk onder ogen kreeg. ‘Kleine Mike en ik hadden haar geholpen met een mooie en nette tekst, maar de productie had het helemaal veranderd naar dit’, laat de onbekende man nog weten. Maar daar houdt het niet op: de productie wilde eigenlijk dat Kevin helemaal geen boodschap opnam. Dan had er dus niks voor haar in de doos (het is een mand, Eva) gezeten.

Veel meer gezegd

Eva laat weten dat het zo inderdaad gegaan is en ook Karina klapt nog even uit de school. ‘Het is hetzelfde gegaan met mijn boodschap. Die duurde opeens echt maar vijftien seconde, of zo. Ik heb nog veel meer gezegd, maar dat is er allemaal uitgelaten.’ Oftewel, de productie heeft weer flink lopen stoken. Er wordt Jaydi natuurlijk ook niet voor niks nog niet verteld dat Sonny al lang en breed naar huis is.

Bron: Love Reality | Beeld: Still