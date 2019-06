Jaaa: het tweede seizoen van ‘Temptation USA’ laat niet lang meer op zich wachten

Ben je uit verveling van het vorige seizoen van onze Temptation ook overgeschakeld op de Amerikaanse variant? Groot gelijk. Na het grote succes van het eerste seizoen zal het vervolg dan ook niet lang meer op zich laten wachten. Yes please.

De opnames van seizoen twee beginnen namelijk dit jaar al. Oké, oké, dat betekent inderdaad dat we nog wel heel even geduld moeten hebben voordat de afleveringen bij ons op Videoland verschijnen. Máár: als het net zo goed is als vorige keer – we noemen een Evan en een Kaci – dan wordt ons geduld zeker beloond.

Meer afleveringen

Want deze keer krijgen we meer, meer en nog eens meer. Niet alleen is het aantal afleveringen verhoogd (wel 12 stuks deze keer), ook zal er een speciale reünie-uitzending komen waarbij alle stellen elkaar na een hele tijd weer terugzien. Hoewel dit de eerste variant in een nieuw jasje is, is het zeker niet eerste keer dat de Amerikanen kunnen van Temptation. Eerder hadden ze al drie seizoenen, maar bij de afgelopen editie is besloten om een compleet nieuwe weg in te slaan. En dat had succes! Wanneer we dus weer kunnen genieten van het USA-drama is niet bekend, maar we hopen very soon.

