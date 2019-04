Waarom ‘Temptation USA’ 100x beter is dan onze variant

Dit seizoen van Temptation Island is saaier dan ooit. Met nog weinig hoop op enige sensatie, besloten we de Amerikaanse versie van het programma een kans te geven. En toegegeven: we zijn groot fan.

Oké, de eerste aflevering was even wennen. Het concept van Temptation USA is namelijk wel nét een tikkeltje anders dan in Nederland. Hier gaat het er niet per se om of je de verleiding kunt weerstaan, maar of de partner met wie je samen bent wel echt je soulmate is. Plus: op dit tropische eiland kun je dus uit gaan zoeken of er misschien iemand anders beter bij je past. Sounds good, right?

Echte connectie

Daardoor is het niet de taak van de ‘verleid(st)ers’ om wie dan ook het bed in te krijgen, maar om een echte connectie op te bouwen de bezette deelnemers. De koppels zijn dan ook een stuk ouder dan de koppels in de Nederlandse variant, evenals de vrijgezellen. Daardoor is het niet langer een groot zuipfestijn – ook dat was even omschakelen – maar gewoon een mooi programma waarbij mensen op zoek gaan naar de liefde. De USA-versie is absoluut geen kinderspel 😉

Vrijgezel

Komen we meteen bij het volgende punt: de koppels gaan dan ook soort van vrijgezel het avontuur in. Waar Rodanya hier al helemaal boos is als Morgan met iemand op een jetski zit, is het in de USA-variant wel echt de bedoeling dat je de ander op alle vlakken goed leert kennen. Sterker nog, een van de Amerikaanse stellen had zelfs afgesproken dat zoenen (!) mocht.

Slechte relatie

Het gaat zelfs zo ver, dat je op een gegeven moment gaat hopen dat bepaalde mensen bij elkaar komen. Je ziet een oprechte klik en voelt dat eigenlijke relatie helemaal niet zo goed zat. Daardoor ga je als kijker inzien dat sommige koppels nu eenmaal niet voor elkaar gemaakt zijn en er inderdaad op het eiland een betere soulmate rondloopt. Na een tijd mogen de stellen dan ook verschillende ‘verleid(st)ers’ naar huis sturen, zodat het groepje steeds kleiner wordt en de kans op een match steeds groter.

Geen sensatie kampvuur

Waar in Nederland flink gestookt wordt tijdens het kampvuur – we’re looking at you Brandsteder – is ook dit in de Amerikaanse versie heel anders. Ze krijgen maar één beeld en mogen beslissen of ze het alleen kijken of met de groep. En de presentator? Die is daar meer voor moreel support en vraagt regelmatig of het nog wel goed gaat met de kandidaten

Het liedje

Oké, het is niet dé reden om naar het programma te kijken. Maar we gaan wel onwijs lekker op het deuntje in de leader. ‘You’re not gonna tempt me, you’ll never forget me.’ Elke week wachten op nieuwe aflevering hoeft ook niet, want het eerste seizoen is al bijna afgelopen. Je kunt dus meteen alle afleveringen bingen op Videoland. De makers zijn in gesprek over een vervolg, dus fingers crossed.

Beeld: Still