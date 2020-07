Oh, oh, wat was het smullen in het eerste seizoen van Temptation USA. Evan viel als een blok voor Morgan en daarmee eindigde de relatietest voor zijn toenmalige vriendin Kaci in tranen. Maar de tortelduifjes waren gelukkig en kondigden zelfs een verloving aan. Toch is nu de koek op en Morgan haalt dan ook hard uit naar haar voormalig geliefde.

Evan en Morgan: het droomkoppel van ‘Temptation Island USA’ is niet meer

In januari 2020 werd bekend dat Morgan en Evan niet langer een setje zijn. Dat ging toen al gepaard met het nodige moddergooien – ‘Is it ever okay for an ENGAGED man to leave his fiancé across the country to “work” but actually has nightly sleepovers with 21yo Instagram models?‘ -, maar de brunette haalt nog een keer hard uit naar haar ex.

Morgan Evan

In een video op YouTube doet de realityster haar verhaal. En ja, daarin noemt ze hem een ‘oplichter, manipulator en een narcist.’ Waarom? Nou, Evan zou alles op alles hebben gezet om haar steeds meer af te schermen van familie en vrienden. Zo zou hij haar ‘helemaal voor zichzelf zou hebben’. En daar houdt het ziekelijke gedrag niet op.

Leugens

Evan bleek namelijk een nogal rijke fantasie te hebben, om het aardig te zeggen. Oftewel: hij loog alles bij elkaar. Zo zou hij meerdere restaurants hebben, veel van de wereld gezien hebben en een echte financiële weldoener zijn geweest van zijn familie. Waarom het geld nu dan op was? ‘Kaci stal later alles van hem.’ Het was zijn moeder die Morgan moest wijzen op deze leugens en ook de mentale ziektes van haar zoon. Ook denkt Morgan dat ‘Evan alles gefaket heeft tijdens hun relatie’. Oh the drama…

