Zien: zó zag ‘Temptation’-verleider Ricky er vroeger (ínclusief ‘New Kids’-kapsel) uit

Waar Jaydi aan het ‘Temptation Island’-avontuur begon met haar veelbesproken vriend Sonny, bleek al na een paar dagen dat hun relatie het programma niet ging overleven. Na het eerste kampvuur zocht de kandidate troost bij verleider Ricky. Hij wist met zijn helderblauwe ogen haar hart te veroveren en staat inmiddels bekend als ‘Pretty Ricky’. Hoe hij er vroeger uitzag? Op Instagram is een schattig kiekje uit zijn kindertijd te vinden, waarop te zien is dat hij een opvallend kapsel had.

Als je een flink stuk naar beneden scrolt op Ricky’s Instagramaccount, is daar een foto uit de oude doos te vinden. Te zien is hoe een jonge versie van de Temptation Island-verleider netjes gekleed is – inclusief vlinderstrik en colbert – en met een stoere blik in de camera kijkt. Wat misschien wel het meest opvallend is, is zijn coupe. Volgens zijn volgers past-ie daarmee zo thuis in de films van New Kids. “Straight out of Maaskantje”, grapt iemand dan ook.

Bekende exen

Waar hij op dit moment hoteldebotel lijkt op Jaydi en misschien wel een mooie toekomst tegemoet gaat met de Temptation Island-deelneemster, kwam onlangs boven water dat Pretty Ricky twee bekende exen heeft. Dat wist – who else – roddelkoningin Michella Kox te ontfutselen. Niet alleen had ze foto’s in petto voor de liefhebbers, maar wist ze ook te ontrafelen waar Ricky de bekende dames van kende.

