Oh god: Temptation-Zach huilt tranen met tuiten in bizarre video

De deelname van het koppel Zach en Simone aan ‘Temptation Island’ is in één woord samen te vatten als: bízar. Om Simone voor zich te winnen moet Zach bewijzen dat hij een echte man is. Maar het enige wat Zach wil is bovenop verleidster Romee kruipen. Hoewel Zach in het programma heel hard zijn best doet om al zijn daden te rechtvaardigen, duikt er nu ineens een video op die (weer) een nieuwe twist geeft aan het hele verhaal.

De arme schat. In de video is te zien dat de ‘CEO van Fuckboy Airlines’ het nogal moeilijk heeft met zichzelf en de tranen over zijn wangen rollen. Of dit nou fuckboy – uh – krokodillentranen zijn of dat hij toch spijt heeft van zijn wilde bedavontuur met Romee weten we niet, de video roept behoorlijk wat vragen op.

Bizarre video

Reality-insider Michella Kox lekt het filmpje via haar Facebook-pagina. Op de beelden is een huilende Zach te zien waarin hij zichzelf (?!) filmt, terwijl hij een mental breakdown heeft.

Huilende fuckboy

Zach komt al snotterend maar moeilijk uit zijn woorden. ‘Ik snap het gewoon echt niet maat’, jammert hij tegen zijn vrienden. Waarop zijn vrienden hem goede moed in fluisteren: ‘jij bent de beste gast die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt’. Maar als zijn vriend opmerkt dat Zach zichzelf aan het filmen is, merkt hij toch ook op wat voor een bizarre situatie dit eigenlijk is. ‘Bro, wat ben je aan het doen. Doe weg man’, fluistert hij.

‘Klein kind’

Michella heeft er geen goed woord voor over. ‘Heeft er één liefdesverdriet! Eigenlijk moet ik dit heel zielig vinden, maar de lockdown heeft me keihard gemaakt. Tja, mooie fuckboy, nu lig je te janken als een klein kind’, schrijft Michella bij de video.

#TEMPTATIONSENSATIE !!! OEI DER HEB DER 1 LIEFDES VERDRIET EIGENLIJK MOET IK DIT HEEEEEEL ZIELIG VINDEN MA DE LOCKDOWN HEEFT MIJ KEI HART GEMAAKT TJA MOOIE FUCKBOY NU LIG JE TE JANKEN ALS KLEIN KIND 😂🤘 Posted by Michella Bregje Laurentien Kox on Wednesday, May 6, 2020

Zach en Simone in Temptation Island

Zach en Simone houden de gemoederen flink bezig. Terwijl in de afleveringen te zien is hoe het compléét mis gaat tussen het koppel, zijn de twee ook op social media behoorlijk aan het kibbelen. Ook leek Simone al eens haar mond voorbij te praten en aan te kondigen dat zij en Zach een punt achter hun relatie hebben gezet. Compleet logisch als je het ons vraagt. Misschien is dat wel de reden van het Zach’s tranen. Hopelijk komt hij snel met een reactie. Want eerlijk, we smullen hier toch van?

