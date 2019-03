Oh jee: dit ‘Temptation Island VIPS’-koppel verklapt nú al dat ze nog bij elkaar zijn

Temptation Island VIPS is nog niet eens begonnen of er lijkt al meer sensatie te zijn dan in heel dit reguliere seizoen. Sorry not sorry. Niemand minder dan oudgedienden Pommeline en Fabrizio wagen namelijk een poging in deze nieuwe editie, maar lijken al verklapt te hebben of ze nog bij elkaar zijn na de opnames.

Oh, oh, hebben ze niks geleerd van de vorige afleveringen? Les 1 na Temptation Island: word niet in het openbaar samen gezien. Les 2: doe misschien gewoon niet mee als je het nog gezellig wil hebben samen. Toch lijken Pommeline en Fabrizio al deze regels aan hun laars te lappen.

Samen uit, samen thuis

Want het koppel wordt gewoon nog samen gespot tijdens het stappen. In verschillende Instagram Stories is te zien dat de tortelduifjes de relatietest hebben doorstaan óf ze moeten nog hele goede vrienden zijn. In ieder geval, Pommeline en Fabrizio gaan nog met elkaar om. Kunnen we gewoon even fast forward naar de VIPS-editie en deze oersaaie afleveringen skippen?

Bron: Beautify | Beeld: RTL