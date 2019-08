Is alles nep: waarom er niks klopt van dit seizoen van Temptation Island VIPS

‘Temptation Island VIPS’ wordt met de week ongeloofwaardiger. Niet alleen was het nieuwe koppel na het vertrek van Channah en Quentin razendsnel in Thailand, ook hebben we nog steeds onze twijfels bij Yasmin en Thomas.

En dan gaan we in dit artikel nog niet eens uitweiden over het hele toneelstukje dat Fabrizio en Pommeline lijken op te voeren nu ze terug zijn in België. Gemist waar we op doelen? Lees dan even dit artikel terug.

Milde reactie

Maar goed, laten we het even allemaal voor je op een rijtje zetten. Want de twijfels dat Yasmin en Thomas helemaal niet meer samen waren tijdens de opnames (ook al ontkennen ze dat zelf glashard) worden met de week sterker. Kom op, hoe mild was zijn reactie op het zien dat zijn meisje vreemdgaat? Natuurlijk, iedereen verwerkt dingen anders. Maar dat Damian letterlijk meer in shock (even 10 punten voor deze man) is dan de YouTuber, dat kan toch bijna niet?

Thomas is wel een goede acteur tijdens Temptation Island! Vind je niet? 😂 #TEMPTATIONISLAND #temptation #TemptationIslandVIPS pic.twitter.com/f3rXjw2td1 — Eric van Tok (@Ericossie) 22 augustus 2019

Thomas speelt wel heel slecht dat het hem zoveel doet. Zorg dan voor tranen of houd je even in om het een beetje geloofwaardig te maken. #TemptationIslandVips — AMI (@amicusvan) 22 augustus 2019

Nep

Dan Orpheo (of moeten we Oreo zeggen, Damian?) en Liessinde. Hoewel het programma (natuurlijk) een goede verklaring had voor hun te snelle komst, is het allemaal wel heel opvallend. Zelfs Channah en Quentin vragen zich in hun nieuwste video af hoe ze zó snel de naambordjes hebben kunnen laten drukken. Daarnaast lijkt alles éxtreem ingestudeerd en komt weinig spontaan over. Is dit omdat ze even moeten nadenken hoe hun ‘relatie’ ook alweer in elkaar zit, omdat ze helemaal niet samen zijn? Onze theorie: de twee waren ingevlogen als extra verleiders, maar moesten nu ineens opwachting maken als koppel. Best ingewikkeld en daarom komt het allemaal vrij fake over. Geloof of het niet: er is íets niet haak met dit nieuwe seizoen van Temptation. To be continued…

Bron: Grazia | Beeld: RTL