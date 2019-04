Deze ‘Temptation Island’-verleidster verwacht een kindje

Wanneer je Temptation Island zegt, denk je niet meteen aan huisje, boompje, beestje. Toch heeft cupido raak geschoten voor deze VIP-verleidster. Niemand minder dan Charissa is namelijk in verwachting van haar eerste kindje.

Ja, Charissa. Mocht er niet meteen een belletje gaan rinkelen – wij moesten ook even denken – zij zat in het afgelopen seizoen van Temptation Island VIPS. Hier probeerde ze Rowena’s Ruud te verleiden, waarin ze fel uithaalde naar de oud-Utopiaanse. Maar tijden zijn veranderd en de verleidster heeft daar inmiddels ook haar excuses voor aangeboden.

Zwanger

En nu is ze dus zwanger! Charissa deelt het heuglijke nieuws via Instagram. ‘Er is een baby op komst’, schrijft de verleidster bij een kiekje van haar al flink gegroeide babybuik. Hoeveel weken ze precies is, is niet duidelijk. Van harte!

Bron: Boulevard | Beeld: RTL, Instagram Charissa