Genieten: foto’s van Temptation-Zach als propper op Mallorca

Temptation-Zach is ontzettend trots op zijn curriculum vitae, want te pas en te onpas meldt hij met verve dat hij een propper in Mallorca is geweest. Daar was hij, zo benoemt hij zelf, de ‘CEO van Fuckboy Airlines’. In de nieuwste aflevering van de ultieme relatietest is te zien hoe hij sommige typische propper-fratsen niet is verleerd. En onderstaande foto’s uit zijn tijd als propper geven een mooie illustratie.

Proppers en players

Een propper, een afkorting voor ‘promotor’, is iemand die bij een bar of discotheek mensen probeert over te halen naar binnen te gaan. Lucratieve werkgebieden voor proppers zijn populaire kust gebieden waar Nederlanders graag op strandvakantie gaan. Denk dus vooral aan de Spaanse costa’s, Mallorca, Ibiza, Salou en de kust van Turkije.

Proppers verdienen meer naar mate ze meer mensen naar binnen weten te loodsen. En inderdaad, er komen meer mensen naar binnen als die mensen het idee hebben dat er speciaal op hen wordt gewacht. Daarom gooien proppers met alle liefde hun charmes in de strijd. Een beetje flirten, een beetje teasen en vooral het doelwit laten denken dat hij/zij onmisbaar is in het belangrijkste onderdeel van het leven van de propper: de club.

Zach gaat los op de iPad

Temptation-Zach is zo’n typische propper die de kneepjes van het vak beheerst. Hij heeft de looks die passen bij de Costa del Sol, een vlotte babbel waarmee hij meisjes het bed in kan praten en hij deinst voor niets terug. Zo was in de nieuwste aflevering van Temptation Island te zien hoe hij de iPad van de productie, waarop de muziek geregeld wordt, toe-eigent om Romee mee te versieren.

Want, zo zijn proppers ook, Zach was in de veronderstelling dat de camera’s niet konden filmen wat hij in de zoekbalk van Spotify typte. Hij lokte (propper!) verleidster Romee naar de iPad door te claimen dat hij haar ‘een liedje wilde laten zien’, maar in plaats daarvan typte hij vunzige teksten als ‘ik wil je ** hard naaien’ en ‘niet in het programma, maar op het vliegveld gelijk’ en allerlei plannen om de camera’s rond zijn slaapkamer te ontwijken. Very sneaky, very propper!

Pas op, spoilers!

En daar stopt Zach niet. Even later zoent Zach met Romee op een plek waar de camera hem niet kan zien. Maar als Romee daarna met hem mee zijn kamer inloopt, waar de camera’s hem wél kunnen zien, rent hij opeens schreeuwend weg. “Ze komt de hele tijd zomaar mijn kamer in”, beweert hij tegenover de anderen.

Ongeloofwaardig

Maar Zach lijkt zelfs bij Karim door de mand te vallen, want die gelooft er geen ‘zach’ van (haha). “Net als dat over die black-out, dat geloof ik ook niet. Niemand gelooft hem. Die jongen is niet goed.” Ongeloofwaardig, ook dat zijn proppers.

Fuckboy Airlines

Dan nog even over Zach’s zelf opgelegde titel ‘CEO van Fuckboy Airlines’. Die titel is afgeleid van het Instagram-account ‘fuxkboyairlines’. Dit account met iets meer dan 2.000 volgers op de teller verzamelt ‘de heetste proppers van Mallorca’ en die proppers ‘landen ongevraagd op je handdoek’. Nog een feature van het account: de proppers zijn immer op zoek naar meiden in panterprint. Om die panters vervolgens te ‘vangen’ en met ze op de foto te gaan. Herken jij Simone?

View this post on Instagram Cougar A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on May 26, 2019 at 4:25pm PDT

View this post on Instagram Pantertjeeee van clubNL A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on May 27, 2019 at 11:01am PDT

View this post on Instagram Panter on the beach A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on May 29, 2019 at 7:45am PDT

View this post on Instagram Amsterdams pantertje A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on May 30, 2019 at 9:14am PDT

View this post on Instagram Wildste vangst A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on Jun 3, 2019 at 12:52pm PDT

View this post on Instagram Gogo panterbilletjes A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on Jun 4, 2019 at 12:18pm PDT

View this post on Instagram Gefeliciteerd examen panter! A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on Jun 13, 2019 at 7:57am PDT

View this post on Instagram Lenigheid op het strand A post shared by ✈ Fuckboyairlines Mallorca 🏝 (@fxckboyairlines) on Jul 8, 2019 at 9:12am PDT