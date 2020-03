Temptationnn: dit bewijst dat Arda nu samen is met déze verleidster

We zijn inmiddels alweer halverwege en de koppels lijken het in Temptation Island steeds moeilijker te krijgen. ‘Gevaarlijk’, is het sleutelwoord. Vooral Arda lijkt de charmes van de dames maar lastig te kunnen weerstaan. Alles wijst er nu ook op dat de Belg samen is met déze verleidster.

Aha: dit is waarom we programma’s als ‘Temptation Island’ maar blijven kijken

In het programma lijkt hij continue nog te switchen tussen Amber en Eline, maar de knoop lijkt doorgehakt te zijn. En ja, dat betekent dus ook dat Temptation waarschijnlijk niet goed eindigt voor Arda en Elke.

Arda samen verleidster

Want het is niemand minder dan Amber die zijn hart veroverd lijkt te hebben. Hoe we dat weten? Nou, het Instagramaccount ‘Team Tempa’ zet alle aanwijzingen voor ons op een rijtje. Amber en Elke plaatsen namelijk wel héél vaak foto’s of video’s met dezelfde achtergrond. Toeval? Don’t think so. Een en een is twee en dat is niet eens het enige bewijs.

Curaçao

Een deel van de cast ging namelijk gezellig met elkaar op vakantie naar Curaçao, zo toont een filmpje aan. Hierin is te zien dat zowel Gianni en Melissa als Karim en Roshina het nog heel gezellig hebben met elkaar. Maar wie zien we daar alleen staan zonder haar vriendje? Juist, Elke. Des te meer proof dat de twee niet langer een setje zijn en Arda samen is met de verleidster.

Foute dingen met je meisje

Maar er is meer. We zien namelijk al in de verschillende teasers dat iemand volledig de fout ingaat. Je kunt het waarschijnlijk nu al voorspellen: het is in de kamer van Arda dat er ‘foute dingen’ onder de lakens gebeuren. Of dit met verleidster Amber is, of dat hij hierbij nog voor Eline gaat, is wel nog de vraag. Maar dát het misgaat, staat vast.

