Temptation’s Amber eerlijk over zwangerschap: ‘Het is heel moeilijk’

Het kwam voor velen nogal als een verrassing toen Temptation’s Amber aankondigde in verwachting te zijn. De verleidster had in het programma al haar pijlen gericht op Arda, maar pas eenmaal thuis sloeg de vonk over. Toch is haar zwangerschap niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Temptation’s Amber

‘Het is heel moeilijk om eerlijk te zijn’, vertelt Amber openhartig in een Q&A op Instagram. ‘Vanaf mijn acht weken ben ik heel misselijk geworden. Overgeven, hoofdpijn. Ik kon niets eten, ik kon niets binnenhouden. Dat is nu eindelijk wel iets beter geworden.’

Flauwtes

Ze vervolgt: ‘Ik ben soms nog misselijk, maar heb nu extreem veel last van lage bloeddruk waardoor ik flauwtes krijg en vaak moet neerliggen om niet flauw te vallen. Als ik bijvoorbeeld te lang recht sta of wandel krijg ik flauwtes, en daar kan helaas niets aan gedaan worden. Maar uiteindelijk is het het allemaal wel waard.’

Trouwen?

De aanstaande ouders weten ook al of ze beschuit met blauwe of roze muisjes moeten inslaan, maar houden het nog eventjes voor zichzelf. Op 30 juli zullen ze het geslacht met de wereld delen. Over een naam hoeven ze in ieder geval niet meer na te denken: ‘We hebben het een beetje aangepast en nu is het compleet’, verklappen ze. Ook hinten de tortelduifjes op een trouwerij, maar eerst op de planning: een nieuw huisje.



Bron: Love Reality | Beeld: Instagram