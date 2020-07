Afgelopen week maakten Amber en Arda bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Het Temptation-stel was op het moment dat ze de zwangerschap ontdekten pas drie maanden bij elkaar. En dat was best even schrikken, want Amber kreeg 2,5 jaar geleden te horen dat ze geen kinderen kon krijgen. Op YouTube gaat het stel nog dieper in op de gebeurtenis.

‘Dit is niet normaal’ ‘Ik wilde heel graag veel kinderen en het liefst op een natuurlijke manier’, vertelt Amber in de video. Na haar opname kreeg ze te horen dat ze niet via de ‘normale weg’ kinderen zou kunnen krijgen en besloot ze te stoppen met anticonceptie. Jaren ging dat goed, totdat ze Arda tegen het lijf liep. Het was vreemdganger Arda die voorstelde om een zwangerschapstest te doen toen zijn lief tien dagen over tijd was. Voor Amber was er echter niet meteen reden tot paniek, omdat ze wel vaker onregelmatig ongesteld was. ‘Op een gegeven moment voelde mijn lichaam anders en toen dacht ik: dit is niet normaal.’ Trouwen? De aanstaande ouders weten al of ze beschuit met blauwe of roze muisjes moeten inslaan, maar houden het nog eventjes voor zichzelf. Over een naam hoeven ze in ieder geval niet meer na te denken: ‘We hebben het een beetje aangepast en nu is het compleet’, verklappen ze. Ook hinten de tortelduifjes op een trouwerij, maar eerst op de planning: een nieuw huisje.

Echt wonder

Amber liet op Instagram weten dat haar zwangerschap een wonder genoemd zou kunnen worden. ‘Toen ik 2,5 jaar geleden in het ziekenhuis belandde met complicaties van mijn pas gestoken spiraaltje en te horen kreeg dat het zo goed als onmogelijk was om op natuurlijke wijze zwanger te worden, stortte mijn wereld in. Al altijd dromend van een groot gezin, al altijd dromend van drie prachtige kindjes in één klap weg geveegd. De opvolgende periode geen anticonceptie waar mijn lichaam goed op reageerde ‘ach ja, het is toch niet nodig, het kan toch niet’.’

Soulmates

Toen ze Arda twee jaar later leerde kennen, vertelde ze hem alles wat er gebeurd is. Een kindje stond nog niet op de planning, zo geeft ze toe. ‘En toen gebeurde het, ik noem het een mirakel, 2,5 jaar geleden te horen krijgen dat het op natuurlijke wijze niet mogelijk ging zijn, toen in een relatie zittende en het daarbij nooit gebeurde. Gebeurde het bij jou wel’, gaat Amber verder. ‘Vol ongeloof, paniek maar diep vanbinnen ook blij want wat ooit niet mogelijk was, was met jou mogelijk geworden.’

Baby Turker

De verleidster denkt dan ook dat haar relatie met de Belg meant to be is en ze echte soulmates zijn. ‘Ik ben zeker dat het lot ons een prachtige toekomst tegemoet heeft en we deze mogen delen met een prachtige baby die op komst is. 21/12/2020. Baby Turker.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Instagram