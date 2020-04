Temptation’s Angela verklapt: ‘Er zijn mensen vreemdgegaan’

De geruchten gaan al langer dat Arda compleet de mist in gaat tijdens Temptation Island. Maar ook nieuweling Zach zou een scheve schaats hebben gereden: hij zet zelfs de joker in tijdens een van de kampvuren. Temptation’s Angela lijkt dat nieuws nu te bevestigen.

Dat verklapt de krullenbol in een Q&A op YouTube. Of er bij haar iets is gebeurt, laat ze niet los. Ze kan wel uit de doeken doen dat ze geniet van de hele ervaring. ‘Ik ben al met een mindset naar Temptation gegaan van: wat er ook gebeurt, ik ga sowieso blij zijn. Als ik die beelden zo terugzie, met de meisjes dan krijg ik wel een beetje heimwee. Het was wel een leuke tijd.’

Temptation’s Angela

Toch zul je haar niet gaan terugzien in een realityprogramma als Ex on the Beach. Angela: ‘Omdat ik daar niet echt een meerwaarde in zie. Temptation is al een beetje een risky programma, maar daar haal je nog wel iets uit. Zeg nooit nooit, maar op dit moment zou ik niet meedoen.’

Vreemdgaan

En ja, ze kan bevestigen dat er op z’n minst één persoon het bed induikt met een ander in Temptation. ‘Normaal gesproken zou ik hier niet op mogen antwoorden. Maar aangezien het zo duidelijk te zien is in de trailers, ja er is iemand of er zijn meerdere mensen vreemdgegaan.’

