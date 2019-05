Temptation’s Annelien spreekt zich opnieuw uit over de matige houding van de deelnemers

Zo’n twee weken geleden was daar opeens Annelien Coorevits, al vier seizoenen lang de presentatrice van Temptation Island, die zich fel uitsprak over de deelnemers van het seizoen. Want waar voor Annelien – mede dankzij types als Tim en Mezdi – normaal gesproken slechts een bijrol ligt weggelegd, is zij nu degene die nog enigszins wat spanning weet te creëren. En daar doet ze nu nóg een schepje bovenop.

In een interview met het Belgische HUMO komt Annelien uitgebreid terug op haar eerdere uitspraken. Midden april liet ze al weten dat ze ervan overtuigd is dat de koppels van dit jaar meedoen om de verkeerde redenen (lees: beroemd willen worden). ‘Ik heb het gevoel dat bepaalde koppels zich niet hebben ingeschreven om hun relatie te testen, maar om bekend te worden. Inmiddels is geweten wat de voorbije seizoenen hebben opgeleverd voor de deelnemers. Actes de présence, plots veel meer volgers op sociale media, met alle bijbehorende voordelen… Voor sommigen was dat de grootste drijfveer. En dan denk ik bij mezelf: zet je daarvoor je relatie op het spel?’

Nu gaat ze op die uitspraak verder en benadrukt ze: ‘Ik heb aan één van die kandidaten gevraagd: ‘Ben je naar hier gekomen om bekend te worden?’ Het antwoord was volmondig ja.’ Ze heeft dan ook geen spijt van haar eerdere uitspraken, legt ze uit: ‘Ik sta daar nog steeds volledig achter. Ik laat het nu aan de kijker om te oordelen of de kandidaten het spel oprecht spelen of niet.’

Waar is de naturel?

Ook is Annelien gechoqueerd door de strategie die de deelnemers bewust toepassen: ‘Ze spelen het spel heel berekend met die voordelen in het achterhoofd: ‘Als ik straks dit zeg, kom ik zo in beeld.’ De eerlijkheid en menselijkheid zijn zo ver zoek.’ Niet alleen die strategische manier van doen choqueren haar, ook de reden daarachter vindt ze schokkend: volgens haar doen veel deelnemers mee om gratis plastisch chirurgie te krijgen. ‘De meisjes hebben de voorbije jaren echt gemerkt dat ze aan hun deelname gratis plastische chirurgie kunnen overhouden. Een borstvergroting, een opgevulde kont,’ aldus Annelien.

‘Ik heb ook moeite met hoe jonge meisjes zich doelbewust profileren als bimbo. Ik heb niets tegen plastische chirurgie, maar doe dat toch op latere leeftijd. Na een zwangerschap, of als je écht complexen hebt. Toch niet als je 16 bent en in de fleur van je leven? Waar is de naturel?’

Preach, Lien!

Bron: HUMO, RTL Boulevard, beeld: RTL