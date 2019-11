Temptation’s Channah en Quentin vertellen: zijn ze weer een setje?

Na Temptation Island VIPS leek het over en uit tussen Channah en Quentin. Er was teveel gebeurd, maar met de kleine op komst, bleven ze wel vriendschappelijk met elkaar omgaan. Toch bleef de vraag: zijn ze weer een setje of niet?

De kans leek namelijk klein dat ze weer samen waren. Channah werd gespot met Noah Zeeuw en in de gezamenlijke video’s van het stel ging het er soms niet al te gezellig aan toe – lees: de krullenbol haalde uit naar Quentin en de opnames moesten worden stopgezet. Tel daar vreemdgaan van de spierbundel bij op en je kunt je voorstellen dat een relatie tussen Temptation’s Channah en Quentin ver weg leek te zijn.

Temptation’s Channah en Quentin relatie

Maar na de geboorte van hun zoontje Tiger leken de kaarten opnieuw geschud. Aan Shownieuws laten ze dan ook weten dat ze in ieder geval weer samenwonen. Maar een relatie? Die hebben ze momenteel nog niet. Het belangrijkste is momenteel hun kleine man, al is de hoop er wel dat ze weer naar elkaar toegroeien. En dat ze steeds vaker met Noah wordt gespot, heeft volgens Channah niets te betekenen. ‘Onze relatie is puur vriendschappelijk. Meer kan ik er momenteel niet over zeggen’, verklaart ze.

Zwanger

Channah en Quentin werden bekend na hun deelname aan Ex on the Beach Double Dutch. Ze besloten vervolgens hun relatie te testen in Temptation Island VIPS, maar verrasten iedereen met de mededeling dat de krullenbol zwanger bleek te zijn. Hun deelname werd vroegtijdig stop gezet en dat betekende ook het einde van hun samenzijn. Maar misschien komt alles nu toch weer goed!

