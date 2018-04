Temptations Cherish: ‘Voor mij was er geen liefde tussen mij en Tim’

Tim is zonder twijfel de meest besproken deelnemer van Temptation Island. Hij ging de ultieme relatietest aan met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans – met wie hij ‘huisje, tuintje, kindje’ wilde na het avontuur – maar zijn hart werd volledig veroverd door Cherish. Terwijl hij in de zevende hemel was, voelde het voor de verleidster anders; zij had geen gevoelens voor hem. ‘Totaal niet.’

In het programma Goedele On Top plofte Cherish neer op de bank bij de seksuoloog. Daar verklapt ze dat ze totaal geen gevoelens had voor Tim en ze hem zelfs een beetje griezelig vond. Wat dan ook duidelijk moge zijn, is dat er geen toekomst in zit voor de twee.

Uitdaging

Omdat Tim er zó van overtuigd was dat hij met vlag en wimpel de eindstreep van Temptation Island zou halen, had Cherish haar pijlen op hem gericht. Maar of ze ook maar één moment gevoelens voor hem heeft gehad en heeft gedacht dat ze hem ooit leuk zou gaan vinden? ‘Nee, totaal niet’, zegt ze tegen Goedele. ‘Het is een leuke jongen om te zien, ik heb echt met hem gelachen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hij eerder mijn beste maat was op dat moment.’ De verleidster geeft toe dat er echt wel een bepaalde klik was tussen hen, ‘maar het was geen love, voor mij totaal niet.’

Bloedzuiger

Integendeel: ze kreeg het soms benauwd van Tim. ‘Hij was heel close en opdringerig’, vertelt ze. Eerst was Deborah zijn alles, en van de een op andere dag was het Cher. ‘Het was een bloedzuiger.’

Check hier het hele fragment:





Beeld RTL