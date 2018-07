Temptation’s Danique vertelt over haar gevoelens voor Donny

Temptation Island VIPS loopt bijna op zijn einde en het lijkt iedere aflevering nog even spannender te worden. Het schip lijkt gestrand voor Niels en Rosanna, maar hoe zit dat met de andere koppels? Donny en verleidster Danique lijken het wel heel gezellig met elkaar te hebben, ook na Temptation Island. In een nieuwe video vertelt Danique zelf hoe het nu precies zit.

Afgelopen vrijdag deelde Danique haar allereerste YouTube-video, waarin ze vragen beantwoordt van haar volgers. Natuurlijk is het dan te verwachten dat er ook een aantal vragen komen met betrekking op haar en Donny Roelvink.

Gevoelens

En wat blijkt: Danique draait er niet omheen. Wanneer de vraag ‘Had je oprechte gevoelens voor Donny tijdens Temptation of was het puur het spel wat je speelde?’ voorbij komt, geeft Danique een eerlijk antwoord. Ze vertelt dat ze Donny oprecht leuk vond en haar rol als verleidster even helemaal vergat. ‘Ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb daar wel oprecht gevoelens gekregen voor Donny. Ik was totaal niet meer bezig met het spel. Misschien maakt dat mij een hele slechte verleidster, maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. Dat was wel echt oprecht,’ aldus Danique.

Geen spijt

Niet alleen beantwoordt Danique vragen over haar en Donny, ook komt er een heel ander onderwerp ter sprake: heeft ze spijt van haar deelname aan Temptation Island VIPS? ‘Ik heb geen spijt van mijn deelname. Ik heb erg getwijfeld, maar het was een hele leuke ervaring. Ik vond het niet leuk om een relatie kapot te maken, maar de koppels doen zelf mee. Ik heb me echt wel schuldig gevoeld tegenover die meiden daar, maar ze weten waar ze zich voor opgeven,’ vertelt ze in haar video. ‘Ik kan me wel schuldig gaan voelen, maar dan hadden ze misschien maar niet mee moeten doen.’

Helaas mag Danique geen antwoord geven op hoe het nu zit tussen haar en Donny. De twee werden al meerdere keren samen gespot, maar ook lijken Donny en Amijé gewoon nog bij elkaar te zijn. Er zit jammer genoeg niets anders op dan te wachten op het einde van Temptation Island VIPS, waarna alle koppels openlijk mogen zeggen of ze nog bij elkaar zijn of niet.

Bekijk hieronder de hele video (vanaf 2:30 gaat het over Donny).

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL/Temptation Island