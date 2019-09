Temptation’s Demi is teleurgesteld: ‘Eigenlijk is mijn leven weer precies zoals voor Temptation’

Hoewel het huidige seizoen van Temptation Island best vermakelijk is – Damian, we kijken hierbij naar jou –, zorgde het vorige seizoen voor een dieptepunt. Niet eerder was ‘de ultieme relatietest’ zó saai. Wilden de koppels hun relatie wel écht testen of deden ze om andere redenen mee? In gesprek met Trouw geeft Demi Rutting – die destijds samen was met Sidney Bout – antwoord.

Presentatrice Annelien Coorevits zei het eerder al: een aantal koppels zouden alleen maar meedoen aan Temptation Island om beroemd te worden. ‘Ik heb het gevoel dat bepaalde koppels zich niet hebben ingeschreven om hun relatie te testen, maar om bekend te worden. Inmiddels is geweten wat de voorbije seizoenen hebben opgeleverd voor de deelnemers. Actes de présence, plots veel meer volgers op sociale media, met alle bijbehorende voordelen… Voor sommigen was dat de grootste drijfveer. En dan denk ik bij mezelf: zet je daarvoor je relatie op het spel?,’ sprak ze toen.

Na afloop van de test gaf Demi inderdaad toe dat ze ‘deels’ meedeed voor de bekendheid. ‘Natuurlijk, de reis was een plus en ik vond het een leuk avontuur om te delen met mijn vriend, met wie ik nog altijd samen ben. Maar het tv-wereldje heeft me altijd al aangetrokken, ik deed ook mee voor de bekendheid,’ biecht Demi nu op in Trouw. (Disclaimer: ten tijde van het interview met Trouw was nog niet bekend dat Demi en Sidney uit elkaar zijn.)

Volgers achteruit

Nu, vier maanden na de laatste aflevering, komt Demi van een koude kermis thuis. Waar ze in het begin nog overal op straat werd herkend en mensen alles van haar wilden weten, is die aandacht nu flink afgezwakt. Het aantal volgers op Instagram is gedaald van 216.000 naar 191.000. Ook de aanvragen voor eet- en sportschema’s drogen op.

‘Mensen wilden elk detail van me weten, van mijn dieet tot waar ik mijn neus had laten doen. Op een gegeven moment heb ik mijn ­Instagram-account afgeschermd en Facebook van mijn telefoon verwijderd.’ Iets wat mede kwam door de vele negatieve reacties die ze kreeg. ‘Kech, hoer, ik kreeg van alles naar mijn hoofd geslingerd.’

Ook hoopte de 23-jarige Culemborgse op meer werk dankzij haar deelname. ‘Deelname was leuk en de aandacht was interessant, maar tijdelijk. Uiteindelijk ben ik twee keer geboekt om ­negentig minuten in een club te staan, maar heb ik geen tv-aanbiedingen gekregen of zo. Best jammer. Ik ben terug naar school gegaan, ik zit nu in mijn laatste jaar van HBO Sportkunde. ­Eigenlijk is mijn leven weer precies zoals voor Temptation.’

Bron: Trouw, beeld: RTL / YouTube