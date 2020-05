Temptation’s Eline onthult: ‘Hadden een goede klik in het vliegtuig’

Oh oh oh, de ‘verhouding’ tussen Temptation’s Eline en Arda lijkt wel een verhaallijn uit Goede tijden, slechte tijden. In het programma zelf was de Belg binnen twee minuten hoteldebotel verliefd, maar eenmaal thuis ging hij stoer vertellen dat ‘de seks niet top was’. Gelukkig had de verleidster iemand die het voor haar opnam.

Lees ook:

You go girl: ‘Verleidster Eline had vrijpartij met nóg een Temptation-deelnemer’

En dat is op zich niet echt nieuws: de geruchten gingen immers al langer dat ze de lakens gedeeld zou hebben met verleider Daan. Maar nu lijkt Eline het nieuws ook zelf te bevestigen. In de nieuwste Temptation Gossip verklaart de brunette mysterieus: ‘We hadden een hele goede klik in het vliegtuig terug…’

Temptation’s Eline

En hoewel Arda dus flink aan het moddergooien is, houdt Eline het netjes. ‘We konden het goed vinden met elkaar, maar toen het einde naderde ging ik meer aan de realiteit te denken’, vertelt ze over haar affaire met de Belg. ‘En het werkte nu eenmaal niet zo goed vanwege de afstand.’

Gebrek aan pit

Ook had hij wel wat meer pit mogen hebben volgens de verleidster. ‘Het is een lieve en zachtaardige jongen, maar ik heb ook iemand nodig die een beetje tegenas geeft. En mij op mijn plaats zet.’ Ze vond hem dus wel leuk, maar meer dan dat was er niet. ‘Ik heb Elke een dienst bewezen dat hij niet te vertrouwen is.’

Alles voor de fame

Bovendien deed Temptation’s Eline oorspronkelijk mee voor de bekendheid: iets wat wel een beetje in het water valt nu door corona. Waar de verleiders en verleidsters normaal gezien hun opwachting kunnen maken in verschillende clubs, is dat door de crisis wel even anders. ‘Maar ik vind het wel lekker rustig zo’, is de conclusie. Ja ja.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: LoveReality | Beeld: RTL