Temptation’s Elke verklaart hoe ze rustig kon blijven bij dát ene kampvuur

De andere dames moesten huilen, probeerden haar te troosten, maar Elke bleef rustig tijdens het kampvuur. En dat terwijl ze net had gezien hoe haar ‘lief’ het bed had gedeeld met een verleidster. Hoe kan het dat de brunette haar kalmte op dat moment nog kon bewaren?

Aan Goedele on Top verklaart Elke: ‘Ik heb dat heel erg beleefd als een waas. De gong was de avond voordien drie keer gegaan. Ik had een heel sterk voorgevoel dat het voor mij was en ik heb toen een beschermingsmechanisme opgezet.’

Elke kampvuur

Elke had dus al zo’n vermoeden dat haar Arda weleens een misstap zou hebben kunnen gegaan. ‘Een muur beginnen bouwen, daarom kwam ik toen zo ‘sterk’ over’, vervolgt de Vlaamse. ‘Ik besefte het toen ook niet, ik was helemaal verdoofd. Ik had geen emoties. Ik wilde ook niet instorten. Ik dacht: ’Mijn familie en vrienden moeten mij hier zo niet zien.’

Niet boos, maar teleurgesteld

Op dat moment vond ze dat ze ‘niet goed genoeg voor Arda was’. ‘Toen dacht ik dat het puur aan mijn uiterlijk lag. Je kunt daar niet met hem over praten, dus je reflecteert alles op jezelf. Dan denk je: had ik toen maar geen ruzie met hem gemaakt. Of: had ik toen maar dit of dat…’ Maar kwaad op hem? Dat was ze niet. ‘Ik ben nu zelfs niet boos om hem, eerder teleurgesteld. Da’s omdat ik hem zo graag zie.’

Nieuwe vriendin

Dat de twee momenteel niet meer samen zijn, dat is een ding wat vaststaat. En hoewel Arda in het programma leek te vallen voor verleidster Eline, lijkt hij nu wel héél veel tijd te spenderen met Ambert. Hoe dat zit, lees je hier.

