Temptations Fabiola ontving na opnames bizarre berichtjes van Rosanna

De strijd tussen de kandidaten van Temptation Island VIPS is na aflevering vijf aardig losgebarsten. En dat gaat verder dan op het eiland…

Zo is de ietwat jaloerse Rosanna absoluut niet te spreken over de verleidingsmanoeuvres van haar rivale Fabiola. Laatstgenoemde lijkt ‘haar’ Niels namelijk moeiteloos binnen te halen, en daar is Rosanna op zijn zachtst niet blij mee.

‘Je bent Niels z’n ding niet’

Zo laat krullenbol Fabiola weten dat ze na de opnames verschillende keren nare berichtjes van Niels’ liefje heeft ontvangen. “Tv-meid he, poedelhaar, fix je haar, je bent Niels z’n ding niet, never, no ass, no boobs…“, zo leest YouTuber Korthom voor.

Fabiola laat weten dat dit bericht nog één van de minst erg is, en ze berichtjes heeft gekregen die nog veel verder gaan dan dit. “Ik vind het niet pijnlijk, want ik weet van wat voor niveau zij is.” Miauw!

Bron: Flair | Beeld: Temptation Island VIPS