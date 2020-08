Temptation’s Fabrizio over vriendin: ‘Soms voel ik me een beetje bedreigd’

De tijd van Pommeline en Fabrizio is al lang niet meer: de tatoeëerder heeft al enige tijd een nieuwe vriendin. Toch voelt hij zich af en toe bedreigd door haar, zo geeft hij toe.

Quarantaineperiode maakt ‘verwilderde versie’ van Temptation’s Fabrizio

Lotte Vanlingen maakt de Temptation Island-ster helemaal gelukkig. Sterker nog, de tortelduifjes hebben het zelfs al over kinderen én trouwen.

Fabrizio vriendin

Alles lijkt te gaan zoals in het sprookje dus en Fabrizio is dan ook erg te spreken over de ambitie van zijn liefje. ‘Ik vind het zeker aantrekkelijk als een vrouw ambitieus is en zelf haar kost verdient. Lotte start in september haar eigen business en ik steun haar volledig’, vertelt hij aan Dag Allemaal.

‘Mannendingen’

Toch voegt hij toe: ‘Maar soms voel ik me een beetje bedreigd, een man moet mannendingen kunnen doen. Ik hoef bijvoorbeeld niet de ganse dag aan de afwas te staan.’ Aha, de afwas is geen mannending dus, Fabrizio? Interesting.

Dit bericht bekijken op Instagram 6 months 🤍 Een bericht gedeeld door FABRIZIO (@fabrizio_tzinaridis) op 1 Jul 2020 om 1:25 (PDT)

Temptation Island

Fabrizio is een ware Temptation Island-veteraan. Deed hij eerst nog mee aan verleider, het afgelopen VIPS-seizoen besloot hij zijn relatie met Pommeline eens flink te testen. Helaas zonder succes. Hoewel ze de show in eerste instantie overleefden, bleek hun liefde uiteindelijk toch niet sterk genoeg.

Nieuwe liefde

Maar dat betekent niet dat de Belg lang alleen hoefde te zijn. Verschillende vrouwen passeerden de revue, maar nu is hij al enige tijd gelukkig met Lotte. Vanwege corona moest Fabrizio zijn tattooshop tijdelijk moeten sluiten en bracht hij veel van zijn dagen door in zijn knusse huisje. Of nou ja, ‘knus’, de muren zijn erg wit en de meubels erg zwart (of grijs of bruin). Een typisch mannenhuis dus, als je het ons vraagt.

