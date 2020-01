Temptation’s Joshua laat van zich horen na ernstig ongeluk: ‘Blij dat ik nog leef’

Het was vorige week flink schrikken voor Temptation’s Joshua na een ongeluk op de weg. De verleider reed in op een rijdende vrachtwagen en werd opgenomen in het ziekenhuis met ernstig letsel. Hij laat nu weten hoe het met hem gaat.

Het ongeval gebeurde toen Joshua (23) een vrachtwagen wilde inhalen. Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad ging het waarschijnlijk om een inschattingsfout. Ook Joshua’s medepassagier raakte gewond.

Temptation’s Joshua ongeluk

De realityster kan nu meedelen dat het een stuk beter met hem gaat. Op Instagram schrijft hij: ‘Alleen maar positieve vibes, ik ben blij dat ik nog leef. Mijn liefde gaat uit naar iedereen die voor me heeft gebeden. Ik hou van jullie allemaal! Ik kom er snel weer bovenop. Een nieuwe dag is een cadeautje.’

Op Instagram Stories gaat hij verder in op het ongeluk: ‘Ik heb twee dagen in het ziekenhuis gelegen. Ik had twee gebroken wervels, die hebben ze al gerepareerd. Ik heb zes breuken in mijn arm en een gebroken neus. Ik ben blij dat ik nog leef.’ Joshua vervolgt: ‘De auto was er redelijk erg aan toe, dus ik ben heel blij dat ik vandaag dit bericht nog kan brengen met lucht in mijn longen en nog een toekomst te leven heb.’

Total loss

Hij wil iedereen dan ook bedanken voor alle lieve berichtjes en gaat hard zijn best doen om weer helemaal te herstellen. Vervolgens deelt hij foto’s van hóe erg zijn auto eruit zag na het ongeluk. Te zien is dat het voertuig eigenlijk compleet total loss is.

Tv-carrière

Joshua – die met zijn blauwe kijkers menig hart sneller doet kloppen – deed in 2018 mee aan Temptation Island en was datzelfde jaar ook te zien in het Nederlandse datingprogramma Adam Zkt. Eva VIPS.



Bron: Boulevard | Beeld: Instagram, RTL