Temptation’s Joshua zwaargewond na auto-ongeluk

Een slecht begin van 2020 voor Joshua Feytons. De Vlaamse oud-verleider van Temptation Island is gisteren zwaargewond geraakt. Hij was betrokken bij een ongeluk in België waarbij zijn auto over de kop is gevlogen.

Het ongeval gebeurde toen Joshua (23) een vrachtwagen wilde inhalen. Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad ging het waarschijnlijk om een inschattingsfout. Ook Joshua’s medepassagier raakte gewond.

Buiten levensgevaar

Gelukkig is Joshua wel buiten levensgevaar, zo laat zijn management weten. Hij krijgt momenteel medische zorg. Naar omstandigheden maakt hij het goed.

Tv-carrière

Joshua – die met zijn blauwe kijkers menig hart sneller doet kloppen – deed in 2018 mee aan Temptation Island en was datzelfde jaar ook te zien in het Nederlandse datingprogramma Adam Zkt. Eva VIPS.