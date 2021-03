Toen en nu: Temptation’s Kevin bijna onherkenbaar op oude foto’s

We hebben dit seizoen van Temptation Island geleerd hoe je zonder zijwieltjes moet fietsen, je vleugels kan spreiden en dat je niet altijd een trappetje krijgt om uit de put te komen. Toch was er naast Sonny natuurlijk ook nog Temptation’s Kevin. Als we hem zo mogen noemen tenminste.

En de realityster is haast onherkenbaar op deze foto uit de oude doos.

Temptation’s Kevin onherkenbaar

Want wauw, wat een verschil. Hoewel er natuurlijk helemaal niks mis is met de voorfoto, heeft Kevin overduidelijk hard aan zijn lichaam gewerkt. Zonnebankje (of self tan) erbij en de transformatie is compleet.

Fillers

Toch krijgt Kevin het wel aardig te verduren onder de foto. Zo beschuldigen volgers hem niet alleen van het nemen van ‘zware anabolen’, maar lijkt er ook wel degelijk iets met zijn lippen te zijn gebeurd. ‘Heeft gewoon een bovenlip filler 😂. Moet niet gekker worden’, is te lezen. En een ander vraagt zich af: ‘Heeft hij z’n lippen gedaan?’

Niks gedaan

Toch ontkent de best man zelf bij hoog en laag dat hij iets aan zijn gezicht heeft laten doen. Eerder verklaarde Kevin al aan FawryNotSawry: ‘Die vraag heb ik al 1000 keer gekregen. Als het waar was had ik het je graag verteld, maar helaas. Ik zie het ergens juist wel als een compliment. Zelfs Eva geloofde me niet in het begin!’ Toch is op sommige foto’s wel duidelijk verschil te zien, maar dat heeft volgens hem alles te maken met ‘lachen en niet lachen’. Aha.

Bij elkaar

Hoewel de relatietest zwaar was voor zowel Kevin als Eva, is het koppel wel nog bij elkaar. Toch gaf de blondine wel al eerder aan: ‘Ik zat heel erg in de knoop met mijn gevoelens. Het voelde alsof ik voor Dennis óf voor Kevin moest kiezen.’ Er moet dus nog wel heel wat veranderen voordat de twee gaan samenwonen…

Bron: LoveReality | Beeld: Still