Dat het nieuwe seizoen Temptation Island saai is weten we onderhand allang, en goede hoop op meer sensatie hebben we eigenlijk ook niet meer. Vooral Laura lijkt het niet naar haar zin te hebben en nog erger: ze lijkt de boel voor de anderen te verpesten. Maar het wordt haar nu allemaal even te veel: ze is boos! Op Instagram doet ze haar verhaal.

Laura vertelt dat ze gisteren door een groep mensen op een slechte manier is behandeld. ‘Doordat ik zo extreem ben gemonteerd op Temptation Island, heb ik veel mensen die mij nu liefhebben, maar ook heel veel extreme gevallen.’ Ze gaat verder: ‘Ik verpest de temptation, ik verpest de hele afleveringen volgens hen.’ Volgens Laura is de manier waarop zij in beeld wordt gebracht niet de realiteit. ‘Ik ben inderdaad de rustigste van iedereen, maar ik heb ook zeker leuke momenten beleefd die ze jammer genoeg niet tonen.’

Bang

‘Ik vind het verschrikkelijk dat mensen zo gefrustreerd zijn op mij dat ik zelfs niet meer naar buiten durf te gaan. Dankuwel makers, om mij in deze situatie te nestelen.’ Ze vertelt dat ze aflevering 9 al heeft gezien en laat weten dat ze alweer wordt teleurgesteld. ‘Ik kijk al vol ongeduld uit naar mijn volgende geeuw of mijn volgende aankondiging dat ik ga slapen.’

Bekijk haar volledige bericht hieronder.

