Temptation’s Laura haast onherkenbaar door nieuwe look

Bij het horen van de woorden Temptation’s Laura gaat er misschien niet meteen een belletje rinkelen. Zij deed destijds mee met haar toenmalige vriend Roger aan het programma. Je weet wel, dat seizoen waarbij het spannendste wat er gebeurde was dat Sidney stoelen in het water gooide. Nou, zij dus. De blondine heeft een geheel nieuwe look!

Laura besloot namelijk dat blondes niet meer ‘fun‘ hebben en het roer om te gooien. Ze verruilde haar blonde lokken voor een donkere coupe en eerlijk, het staat haar geweldig.

Temptation’s Laura nieuwe look

Maar we kunnen ons best voorstellen dat je op straat even twee keer moet kijken. De realityster is namelijk bijna niet meer te herkennen. Helaas heeft de Belgische haar account op privé staan, dus we moeten het doen met de kiekjes die Love Reality deelt op Instagram.

Geen makkelijke tijd

Het is absoluut geen makkelijke tijd geweest voor de deelneemster na het programma. Het ging tóch uit met Roger, ze werd van haar fiets getrapt en mishandeld en ze kon rekenen op bakken met kritiek. Maar dat Laura sterk in haar schoenen staat, laat ze maar weer eens blijken. Want spijt van haar deelname heeft ze niet.

Verrijking van haar leven

Sterker nog, ze ziet Temptation als een verrijking van haar leven. In een Q&A op Instagram liet ze in 2019 weten: ‘Het is een keuze waar ik achter stond. Temptation heeft mij veel geleerd als persoon en ik, en onze relatie, zijn er ondanks alles ook sterker door geworden. Dankzij Temptation heb ik gemerkt dat ik meer mijn grenzen wil gaan verleggen, een meer open houding wil aannemen en mezelf zo de kans wil geven om nog meer open te bloeien en als persoon meer te bereiken voor mezelf.’

