Ging Temptation’s Marco bij thuiskomst dan tóch de mist in? ‘Iets gebeurd met verleidster’

Temptation’s Marco is de rots in de branding dit seizoen: de beste man gaat niet vreemd, nee, hij geeft advies en is daar voor wijze raad. Dat Denise en hij deze relatietest overleven, lijkt dan ook vast te staan. Maar de kandidaat zou bij thuiskomst tóch zijn vreemdgegaan.

Dat de vonk al tijdens het programma behoorlijk oversprong met Tahira, is geen geheim. Maar Marco was juist blij dat de twee zulke goede vrienden waren. Eind goed, al goed: denk je. Maar dat is waar de roddels in beeld komen.

Temptation’s Marco vreemdgegaan

Want na het programma ging het alsnóg helemaal fout. Tenminste, als we Fawry Not Sawry moeten geloven dan. Maar aangezien de beste man ook al goed voorspeld had dat Sonny het programma eerder ging verlaten, vertrouwen we dit verhaal wel. ‘Wat niemand weet, is dat hij ook een HELE goede connectie heeft gekregen met Tahira eenmaal in Nederland’, verklaart hij in een video.

Confrontatie

En ja, die vibe was dus zo goed, dat ze samen hebben gesmasht (als je begrijpt wat ik bedoel) toen ze elkaar opzochten na de opnames. Maar daar houdt het niet op: ‘Tahira heeft Denise geappt om het te vertellen en de confrontatie is over twee weken.’ Denise liet al eerder op Instagram weten dat ze niet kan wachten tot deze poppenkast voorbij is, maar plaatst nu toch weer een hartje voor Marco in haar bio. Heeft ze hem vergeven of mag ze van RTL nog niks vertellen? Marco volgt de verleidster in ieder geval niet meer op het platform. Genoeg drama dit seizoen, we houden het bijna niet meer bij.

Kerst

In december waren ze in ieder geval wél nog samen. De kerst met de fam(ilie) gooide behoorlijk wat roet in het eten als het gaat om geheimhouding. Want ja, als je bij dezelfde boom poseert als je schoonzus, dan weten speurneuzen dat heus wel te vinden hoor. Wanneer Marco zijn slippertje met de verleidster heeft plaatsgevonden, is niet helemaal duidelijk. Maar met de feestdagen waren Marco en Denise dus nog een setje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL