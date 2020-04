Temptation’s Melissa heeft geen goed woord over voor Zach: ‘Kinderachtige sukkel’

Dat niet alle kandidaten achteraf met elkaar door één deur kunnen, blijkt maar weer. Temptation’s Melissa heeft namelijk geen goed woord over voor Zach. Als de social distancing voorbij is, zal ze dan ook niet met deze casanova gezellig om tafel gaan zitten.

You go girl: ‘Verleidster Eline had vrijpartij met nóg een Temptation-deelnemer’

In een interview op YouTube onthult de blondine dat zowel zij als Gianni geen contact meer heeft met Zach. ‘Ja, weet ik veel. Hij heeft mij overal geblokkeerd, die kinderachtige sukkel.’ Oké, oké, dat zijn harde woorden.

Wat is er gebeurd, vraag je je misschien af. Nou, eigenlijk niet zo bar veel. ‘Hij had een keer een plaatje op Facebook met de vraag “wat voor tattoo moet ik zetten?”,’ vervolgt de Limburgse. ‘Nou, hij heeft Simone dus een keer bedrogen, dus ik reageerde: “Een S.” Ik pestte hem er een beetje mee, dus toen heeft hij me geblokkeerd.’

De mist in

Hiermee zegt ze ook meteen iets interessants: Melissa geeft aan dat Zach ooit een slippertje heeft begaan. Maar was dit voor de opnames of verklapt de blondine hier per ongeluk dat er wel degelijk wat is gebeurd tíjdens Temptation? Verleidster Romee liet ook al los over haar ‘avontuurtje’ met Zach: ‘Een vaste relatie? Dat is echt z’n ding niet. Ik wist dat ik hem kon breken.’ We zullen het gaan meemaken.

