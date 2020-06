Temptation’s Melissa openhartig: ‘Ik wilde eigenlijk niet meer meedoen’

Temptation’s Melissa vond haar deelname nu níet echt een feestje. Bedoel, de rechtstaande pluk op haar hoofd leek het meer naar z’n zin te hebben dan de blondine zelf. In een openhartig interview met Vrouw vertelt ze dan ook openhartig dat de rollercoaster begon als een grap voor het stel.

Melissa verklaart: ‘Ik wilde eigenlijk niet meer meedoen, want ik was heel onzeker. Na lang wikken en wegen besloot ik toch akkoord te gaan, omdat ik mezelf wilde testen in zo’n setting. Ik wilde die ervaring opdoen en nieuwe mensen leren kennen.’

Het koppel bleek uiteindelijk een telefoon te hebben meegesmokkeld. Of ja, smokkelen, de mobiel zou ook weer toegestaan zijn door de productie. Ze zou één keer per dag contact mogen hebben met het thuisfront. Voor de blondine was dat een voorwaarde om mee te doen aan Temptation Island. Hoe dan ook, Melissa ontvangt nog een hoop negativiteit over dit hele voorval. Dat maakt haar vooral erg onzeker. ‘Ik wil wel reageren, maar doe dat niet uit angst voor nog meer commotie. Als het me te veel wordt, zet ik mijn telefoon uit.’

Leuk en lastig

Toch heeft haar deelname ook nog goede gevolgen. ‘Ik ben in het programma mezelf gebleven en dat vinden mensen mooi. (…) Mensen komen naar me toe, stellen vragen of willen met me op de foto. Dat is even wennen – ik vind het leuk en lastig tegelijkertijd.’ Spijt heeft ze dus zeker niet van Temptation, onder meer omdat Gianni en zij er sterker uit zijn gekomen (het stel verwacht hun eerste kindje) en ze goede vriendin Roshina heeft overgehouden aan het avontuur. Eind goed, al goed?

